“La solidaridad me emociona más que los negocios”: Urnieta arropa el nacimiento de la Fundación José Luis Martín López

Urnieta vivió este jueves por la tarde un acto cargado de emoción y compromiso social con la presentación oficial de la Fundación José Luis Martín López. La entidad, creada en 2024, nace con la vocación de abrir oportunidades a jóvenes con talento y escasos recursos, al tiempo que apoya a asociaciones que trabajan en los ámbitos de la salud, la inclusión y el bienestar social.

“Me emociona más ayudar que abrir un nuevo negocio”, confesó su fundador durante una entrevista en Mediodía COPE Euskadi, horas antes del acto. “Esto me alimenta de verdad, y me impulsa a seguir”.