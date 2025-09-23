Simón Peña (profesor EHU): “Los titulares trampa pierden fuerza frente a la IA”

Según explicó en COPE Euskadi el profesor Simón Peña, los titulares llamativos, conocidos como clickbait, han marcado los últimos años, pero empiezan a perder fuerza: “Con la irrupción de la inteligencia artificial, la cultura del clic también se va a ver condicionada porque la información ya no se reinterpreta a partir de un enlace en redes sociales, sino desde modelos de lenguaje como ChatGPT o los buscadores integrados”.

El profesor advierte además de que esta tendencia ya está provocando descensos de tráfico hacia los medios tradicionales a través de las redes sociales.

Competencias básicas que no cambian

Pese a los cambios tecnológicos, Peña defendió que los fundamentos del periodismo siguen intactos: “Publicar con veracidad, comprobar la información, encontrar fuentes… esas competencias básicas no van a cambiar, incluso son más necesarias que antes”.

Según explicó, lo que sí evoluciona son los canales y soportes, lo que obliga a “tener cuatro ojos donde antes bastaban dos”.

Interés público vs. interés del público

El profesor también se refirió al desequilibrio entre los contenidos de calidad y los que generan más visitas. “La frustración es comprensible cuando un trabajo sesudo tiene menos interacción que una noticia trivial. Es el contraste entre el interés público y el interés del público”, afirmó.

Además, recordó que esa tensión se suma al pulso histórico en las empresas periodísticas entre la misión informativa y la necesidad de rentabilidad.

El periodismo, imprescindible

De cara al futuro, Peña fue claro: “El periodismo va a hacer falta siempre, más que nunca, quizá ahora. Lo que cambia es que está inmerso en una conversación global mucho más amplia y confusa”.

Aunque solo una parte de esa conversación la controlan los medios, estos siguen siendo, según el profesor, los únicos capaces de garantizar información veraz y contrastada “para que las personas puedan tomar decisiones fundamentadas”.