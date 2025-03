Cómo hacer una serie por apenas 1.000 euros

Euskadi es un lugar cada vez más atractivo para rodar. No hablamos solo de películas, spots publicitarios o series de alto presupuesto, sino también otro tipo de producciones mucho más modestas, como Producto Local.

Se trata de una serie de 8 episodios rodada en Bilbao y alrededores, principalmente en una margen izquierda que se convierte en un entorno protagonista en el proyecto, y que cuenta con más de 200 localizaciones exteriores. Su director es el leiotarra Jaxsa, de solo 30 años.

Una serie realizada con gran mimo y que ha sido posible gracias al trabajo de un grupo de actores locales y más de 100 figurantes, que han trabajado de forma voluntaria sin ningún tipo de remuneración, puesto que Producto Local no tiene apoyo económico externo.

La serie cuenta los avatares de dos hombres anclados en los años 80 y que, llegados a una edad avanzada, no saben cómo lidiar con la sociedad actual. Su presupuesto, casi irrisorio, ha sido de unos 1.000 euros.

Imagen promocional de Producto Local



La producción ha contado con una banda sonora original compuesta por músicos de Bizkaia, al igual que de Zaragoza y de Colombia. Jaider Rojas, compositor colombiano, ha sido el director musical y autor de la mayoría de las piezas, y Alfonso Puyod, de Zaragoza, ha compuesto varias piezas dramáticas y una canción original interpretada por su grupo, La Séptima Farola.

La dirección, la preproducción y todo el trabajo detrás de cámara han sido llevados a cabo de forma íntegra por Jaxsa.

Un proyecto que ha sido casi un voluntariado cinematográfico, apoyado en esa conocida máxima de Do It Yourself, o Hazlo tú mismo. Ahora mismo, la serie se encuentra a la búsqueda de una distribuidora y se espera que se pueda disfrutar desde el último trimestre de este año, ya que la intención de su director es comenzar a presentarla en salas locales y festivales a partir de primavera.