Elena Unzueta, directora de Cáritas Bizkaia: "Hacemos un llamamiento a abrir los ojos y a tomar conciencia de las realidades que, a menudo, pasan desapercibidas"

Cáritas Bizkaia construye su campaña de Navidad para 2025, en torno a la necesidad de reconstruir la comunidad para hacer frente a la soledad no deseada y la exclusión social. La directora de la organización, Elena Unzueta, explica en COPE Euskadi que la campaña busca ser un llamamiento a la sociedad para "abrir los ojos y tomar conciencia" de las realidades que, a menudo, pasan desapercibidas. El objetivo es claro: fomentar el acompañamiento y regalar tiempo a quienes más lo necesitan en unas fechas tan señaladas.

Una doble realidad en Bizkaia

El diagnóstico de Cáritas se apoya en datos objetivos del último informe FOESSA EUSKADI, presentado el pasado 3 de diciembre. Este estudio revela cifras preocupantes, como que los hogares con menores concentran el 65% de la exclusión social. Además, alerta de que la soledad no deseada y el aislamiento se han convertido en problemas estructurales en el territorio. Unzueta subraya la existencia de "dos ritmos y dos velocidades en la sociedad".

A pesar de que los datos macroeconómicos muestran una mejoría y un descenso del desempleo, la directora de Cáritas Bizkaia advierte de que "hay mucho empleo también en situación de precariedad, y hay factores como la vivienda que están condicionando las economías familiares". De hecho, relata cómo muchas familias, tras pagar el alquiler de una vivienda o incluso de una habitación, se quedan con muy poco dinero para afrontar el resto del mes, lo que las sitúa en una "clara situación de dificultades".

Las personas en situación de dificultad y las personas en situación de precariedad están incrementando" Elena Unzueta, directora de Cáritas Bizkaia

Esta precariedad económica se suma a la fragilidad de los vínculos afectivos. "En una sociedad de la información, de la comunicación, de las redes y de las conexiones, los vínculos sociales, personales y afectivos están fallando", lamenta. Por ello, la campaña navideña se enfoca en la importancia de la comunidad. "Regalar tiempo y poder acompañar a personas que no tienen esa suerte o esa fortaleza, nos pareció fundamental", sentencia.

El Roscón Solidario, corazón de la campaña

Uno de los momentos más esperados de la Navidad bilbaína, y el acto central de la campaña, será la 22ª edición del Roscón Solidario. El evento se celebrará el próximo 5 de enero de 2026 en la Plaza Nueva de Bilbao, en horario de diez de la mañana a dos y media del mediodía. Como cada año, los asistentes podrán disfrutar de una porción de roscón y un vaso de chocolate a cambio de un donativo simbólico de 2 euros.

La jornada estará amenizada con diversas actividades de dinamización y sorteos, posibles gracias a la colaboración de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. Como novedad sostenible, un grupo de jóvenes voluntarios informará a los presentes sobre cómo depositar correctamente cada residuo. El tradicional corte oficial del roscón se realizará a las doce del mediodía y correrá a cargo del obispo de Bilbao, monseñor Joseba Segura, junto a otras autoridades.

Más allá del roscón: otras acciones para tejer comunidad

Este año, el roscón viene acompañado de una nueva propuesta: el primer concurso 'Roscón Solidario'. Se trata de una invitación al colectivo infantojuvenil, para chicos y chicas de entre 6 y 17 años, a escribir relatos, reales o ficticios, sobre personas que ayudan a otras. El objetivo es que "le den rienda suelta a su imaginación", vinculando la creatividad con el espíritu solidario de la campaña. Los premios se entregarán el mismo día 5 de enero, a las dos menos cuarto.

Dentro de las acciones programadas, destaca también la iniciativa ‘Bisubi’, un "regalo de Navidad adelantado" de la Asociación de cocineros y cocineras de Bizkaia. Gracias a ella, 100 personas participantes en proyectos de Cáritas han podido disfrutar de menús en 25 restaurantes del territorio, compartiendo mesa y generando "conexiones mágicas", todo ello en un marco de total dignidad.

Finalmente, la organización hace un llamamiento a la participación en la campaña ‘Navidad en comunidad. Bizi Batera'. Los días 20 y 21 de diciembre, la recaudación íntegra de las colectas en todas las parroquias de Bizkaia se destinará a Cáritas. Estos fondos permitirán a la entidad seguir acompañando a las más de 11.000 personas atendidas este año, de las cuales 4.000 pertenecen a familias con hijos a su cargo.