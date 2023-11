Pradales elude hablar sobre su candidatura a la lehendakaritza

El diputado vizcaíno de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha asegurado que no se pronunciará sobre su candidatura para ser lehendakari hasta que no concluya el proceso interno del PNV y que seguirá centrado en su labor en la Diputación de Bizkaia.



"Cuando toque, hablaremos de lo que toca", ha declarado Pradales en la presentación de unas obras que se van a realizar en los túneles de Artxanda de acceso a Bilbao.



La ejecutiva del PNV, el Euzkadi Buru Batzar (EBB), ha propuesto a las bases a Pradales como candidato a lehendakari en un proceso electoral interno que incluye una primera vuelta, entre el 11 y 24 de diciembre, en la que las organizaciones municipales también pueden proponer otros candidatos distintos.



Del 4 al 14 de enero se realizará la segunda vuelta, donde se votan y eligen los candidatos que integrarán las listas del PNV, ya que los apoderados en la Asamblea Nacional están obligados a votar en el mismo sentido en el que lo ha hecho la agrupación local a la que representa.

"Respeto" hasta cumplir los plazos a partir del 20 de enero





La proclamación de los candidatos del PNV a lehendakari, presidente del Parlamento y a parlamentarios será el 20 de enero en una Asamblea Nacional extraordinaria.



"Hay que respetar los procesos y los tiempos, el PNV aún no ha iniciado formalmente el proceso interno, que se pronuncien las bases del Partido Nacionalista Vasco y hasta el 20 de enero no vamos a estar en una situación de poder decir absolutamente nada más", ha declarado Pradales.



El político vizcaíno ha reiterado que es un "honor" que el EBB le haya propuesto como candidato a lehendakari y ha sostenido que no le "toca valorar" las opiniones de otros partidos sobre su posible candidatura.



"Todavía estamos en la situación en la que estamos. Yo estoy centrado en la Diputación Foral de Bizkaia, soy el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, y tenemos muchísimo trabajo por delante, estoy encantado en seguir trabajando en la Diputación con los proyectos que tenemos entre manos", ha manifestado Pradales.