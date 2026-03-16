Patxi, vecino de Otxarkoaga: "Las nuevas terrazas nos van a dar mucha vida"

Viviendas Municipales de Bilbao ha finalizado los trabajos de ampliación con terrazas en 84 pisos del barrio de Otxarkoaga, un proyecto innovador para mejorar la habitabilidad de viviendas con dimensiones reducidas de este barrio bilbaíno.

La intervención se ha centrado en tres ejes fundamentales: la instalación de ascensores para garantizar la accesibilidad universal, detalle muy importante en un barrio con un gran porcentaje de personas mayores; la mejora de la eficiencia energética mediante una nueva envolvente térmica en los edificios y la incorporación de amplias terrazas que expanden el espacio de las viviendas.

Ayuntamiento de Bilbao Bilbao concluye los trabajos de ampliación con terrazas en 84 viviendas del barrio de Otxarkoaga

Una nueva vida para los hogares de Otxarkoaga

Para comprender el impacto real de esta iniciativa, COPE Euskadi ha visitado la casa de Patxi y Marina, residentes de la calle Lumineta. Su piso, de unos 50 metros cuadrados, es uno de los que ya disfruta de esta segunda juventud, un cambio que se percibe nada más entrar y que ha sido recibido con enorme satisfacción.

El cambio más espectacular es la nueva terraza. Lo que antes era una simple fachada, ahora es un espacio exterior de 12 metros cuadrados que se integra en la vivienda. "La grandeza que le ha dado y la mejoría que ha cogido el piso es importante y beneficiosa para todos", explica Patxi con orgullo. "Con respecto a la situación que hemos vivido con una pandemia anterior, esto nos va a dar mucha vida", añade.

Este nuevo espacio, según relata, es mucho más que una simple ampliación. Es un lugar para disfrutar del aire libre con vistas al Monte Avril, para comer fuera en los días de buen tiempo o, simplemente, para sentarse a leer tranquilamente. "Echábamos en falta disponer de un espacio con esta comodidad, una terraza amplia con vistas agradables", señala Patxi.

Ayuntamiento de Bilbao Bilbao concluye los trabajos de ampliación con terrazas en 84 viviendas del barrio de Otxarkoaga

Un proyecto de dignidad, salud y eficiencia

Yolanda Díez, concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao y presidenta de Viviendas Municipales de Bilbao, destaca también el aumento de la superficie útil en viviendas construidas en las décadas de los 60 y 70. "Son terrazas de 12 metros cuadrados que se añaden a una vivienda de 50 metros cuadrados, es decir, han ganado un 30% más de superficie", detalla la concejala. Este espacio extra supone una "salida a la calle" que permite tomar el sol o secar la ropa, lujos sencillos, pero importantes, en hogares de dimensiones contenidas.

Otra clave es la accesibilidad. La instalación de ascensores en todos los portales es una medida clave para una población que envejece. "Hay mucha gente que no puede salir de su casa por sus condiciones físicas", subraya Díez. Facilitar la vida diaria de los residentes, eliminando barreras arquitectónicas, es una de las prioridades de esta actuación integral.

El tercer pilar del proyecto es la eficiencia energética. Gracias a una moderna envolvente térmica que se adhiere a la fachada, se consigue un aislamiento muy superior. Esto permite que las viviendas mantengan el calor en invierno y sean más frescas en verano, lo que se traduce en un menor consumo energético y un mayor confort.

La prueba de esta mejora la aporta el propio Patxi, quien confirma que, a pesar de las temperaturas frescas del exterior, en su casa se mantiene un ambiente agradable sin necesidad de encender la calefacción. Este hecho demuestra cómo una buena rehabilitación puede impactar directamente en la economía doméstica y en el bienestar.

Yolanda Díez insiste en este concepto fundamental. "Una vivienda en condiciones que mantenga el calor en invierno, que sea fresca en verano, que puedas acceder a tu casa con un ascensor... todo eso mejora la salud de las personas", afirma. Por ello, el objetivo final es conseguir un barrio más amable y, sobre todo, que la vida de sus habitantes también lo sea.

Un laboratorio para replicar en toda la ciudad

La intervención en Otxarkoaga no es un caso aislado, sino un "laboratorio", como lo define la propia concejala. Se trata de un proyecto piloto diseñado para demostrar las posibilidades de la construcción industrializada, donde los nuevos elementos, como las terrazas, se fabrican externamente y luego se "pegan" a la fachada, agilizando la obra.

El Ayuntamiento, con la financiación del Gobierno Vasco, busca que este modelo sea un escaparate para toda la ciudad. "Invitamos a bilbaínos y bilbaínas a que vean esta operación", declara Díez, con la esperanza de que sirva de inspiración para futuras actuaciones.

El objetivo final es poder escalar y replicar este sistema en otros barrios de Bilbao que presentan características similares: edificios construidos hace décadas, con viviendas pequeñas y sin ascensor. La exitosa experiencia de Otxarkoaga demuestra que es posible dignificar el parque de viviendas existente y adaptarlo a las necesidades del siglo XXI, mejorando de forma tangible el día a día de miles de personas.