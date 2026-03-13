La oncóloga Eva Martínez de Castro, del Hospital Quirónsalud Bizkaia, revela los "descubrimientos" del ejercicio físico contra el cáncer de colon

El cáncer colorrectal es una de las neoplasias más relevantes en nuestro país. De hecho, se posiciona en primer lugar en incidencia si se analizan conjuntamente los datos de varones y mujeres, y ocupa el segundo puesto en mortalidad. Así lo explica la doctora Eva Martínez de Castro, oncóloga especialista en cáncer de colon en el Hospital Quirónsalud Bizkaia con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, que se celebra cada 31 de marzo.

¿Cuáles son los primeros síntomas?

Una de las principales características del cáncer de colon es que, en sus fases iniciales, no suele presentar síntomas. Por ello, los programas de cribado son fundamentales. Sin embargo, existen algunas señales que justifican una consulta médica. Entre ellas, la doctora Martínez de Castro destaca "un cambio en el ritmo intestinal", como un período prolongado de estreñimiento o diarrea; la presencia de sangre en las heces; o la sensación de no haber terminado la deposición, un síntoma asociado a tumores de localización rectal.

Otros signos de alarma pueden ser el dolor abdominal o la pérdida de peso no explicada. La detección temprana a través del cribado es crucial, ya que permite identificar lesiones premalignas o pólipos y extirparlos antes de que se conviertan en un tumor. Estos programas se inician a los 50 años y en comunidades como el País Vasco se han extendido hasta los 74 años, adaptándose al aumento de la esperanza de vida.

El papel del estilo de vida

Aunque existen factores no modificables como la edad o la herencia genética, el estilo de vida juega un papel determinante. La doctora advierte que "el exceso de carnes rojas o de nutrición ultraprocesada es también un factor de riesgo", al igual que los azúcares refinados. Por el contrario, una dieta mediterránea rica en frutas y verduras tiene un efecto protector. Junto a la alimentación, el sedentarismo es otro gran enemigo: "Es recomendable ejercicio físico en todas las personas para prevenir este y otros muchos cánceres, es fundamental".

Ejercicio físico, un pilar "equiparable a los tratamientos"

La importancia de la actividad física va más allá de la prevención. La Sociedad Europea de Oncología Médica ya ha incorporado el ejercicio como tratamiento recomendado en pacientes con cáncer de colon localizado. La razón es que no solo ayuda a que "el paciente tolere mejor los tratamientos oncológicos", sino que también mejora la supervivencia.

La especialista cita un estudio clínico donde se comparó a pacientes que, tras la quimioterapia, seguían un programa de ejercicio físico supervisado frente a otros que solo recibían recomendaciones. Los resultados demostraron que los primeros "tenían una mejor supervivencia" con cifras que, según la oncóloga, son "equiparables a veces incluso a lo que consiguen algunos tratamientos oncológicos".

Con cifras equiparables a lo que consiguen algunos tratamientos oncológicos" Dra. Eva Martinez de Castro

En los últimos años, los avances se han sostenido en tres pilares. El primero es el diagnóstico precoz, tanto a través del cribado como en el seguimiento tras una cirugía. El segundo es la cirugía de metástasis en órganos como el hígado o el pulmón, que permite tratar recaídas con intención curativa. Finalmente, el diagnóstico molecular y las nuevas terapias han supuesto un salto cualitativo.

En este campo, la doctora destaca el papel de la inmunoterapia. Aunque se aplica a un porcentaje reducido de pacientes (entre un 4% y un 7%), en estos casos "está consiguiendo cambiar absoluta y completamente el paradigma del tratamiento". Como concluye la experta, "la inmunoterapia en estos pacientes ha cambiado su historia natural".

La inmunoterapia en estos pacientes ha cambiado su historia natural" Dra Eva Martinez de Castro

Hospital Quirónsalud Bizkaia,RA ubicado en Erandio, en el corazón de la provincia, junto a la Universidad del País Vasco

Para quienes acaban de recibir un diagnóstico, el mensaje de la doctora Martínez de Castro es claro: "Lo primero, que confíen en sus médicos, que pregunten a su tiempo". La experta subraya la importancia de seguir los consejos sobre nutrición, ejercicio y adaptación a los efectos secundarios que ofrece el equipo multidisciplinar que acompaña al paciente durante todo el proceso.