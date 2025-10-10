Nueva edición de la Romería de Begoña: Decenas de miles de vizcaínos mostrarán su devoción por la Amatxu

Bilbao se prepara para vivir una nueva edición de la Romería de Begoña, una de las citas más emblemáticas y queridas de la ciudad, que se celebrará este viernes, 10, y mañana sábado, 11 de octubre. Durante dos días, miles de fieles y visitantes se reunirán para honrar a la Amatxu de Begoña, en un evento que combina devoción y tradición.

Se trata de una cita muy especial, tal y como destaca Javier Diago, Presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de Begoña. "Como siempre, nos reuniremos este viernes a las 19:30 horas en la Plaza del Arriaga y a partir de ahí haremos un pasacalles por el Casco Viejo, para luego subir por las calzadas de Mallona hasta la Basílica, a la que llegaremos aproximadamente a las 20:50 horas, justo antes de la misa de las 21:00 horas. En este pasacalles nos acompañarán fanfarrias, grupos de danzas y txistularis", destaca.

Este año el Romero de Honor será el ex lehendakari del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu. "Es de los escasísimos políticos, se cuentan con los dedos de una mano, que se han atrevido a hacer pública su constante fe cristiana, sin ningún tipo de complejo y con cierta regularidad, aparte de participar en actos religiosos, también sin complejos", enfatiza Diago.

Urkullu acompañará al resto de fieles y asistentes este viernes por la tarde a la ascensión a la Basílica de Begoña previa a la misa de las 21:00 horas y a los fuegos artificiales de las 22:00 horas. "Como catequista o cantando a la Virgen de Begoña en la Semana Coral Vizcaína, han sido muchas las circunstancias en la vida que me han acompañado con la imagen de la Amatxu de Begoña. Cuando me concedieron la distinción, a finales de abril, había fallecido el Papa Francisco y recordé unas palabras suyas. Cada vez que alguien le saludaba decía: 'recen por mí, recen por mí'. Bueno, esto es lo que hacemos con la Amatxu, una Amatxu protectora como Virgen, una Amatxu que cuida y una Amatxu que intercede por nosotros", señala Urkullu.

actos del 11 de octubre

Mañana sábado, 11 de octubre, a las 10 horas se abrirá el área infantil con el Gargantúa, camas elásticas, juegos infantiles y un regalo a la Amatxu que los niños y niñas dibujarán. A las 11:00 horas tendrá lugar el concierto de la banda municipal, y a las 12:00 horas una misa celebrada por el obispo de Bilbao, Joseba Segura, además de una misa de clausura ya a las 21:00 horas.

Una cita en la que estarán presentes las tres señas de identidad de esta Romería: "Las onzas de chocolate que se entregan a los niños y no tan niños, con las que retomamos una tradición que había en los años 50 por la que a todos los niños y niñas que subían a Begoña se les regalaba una onza de chocolate por el esfuerzo realizado; los pañuelos morados; y los trajes tradicionales, los trajes regionales vascos de gala", apunta Diago.

Tras el éxito del pasado año, se recupera la procesión de antorchas de la Virgen de Begoña Peregrina, que saldrá a las 20:00 horas de la Parroquia de La Cruz para dirigirse al santuario. Se espera que decenas de miles de personas asistan a los actos de estos dos días.