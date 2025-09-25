Iñigo Urkullu, Romero de Honor de Begoña 2025: "Soy cristiano, y lo llevo con orgullo"

El ex-lehendakari, Iñigo Urkullu, ha tomado el testigo de nuestro compañero Jon Uriarte como Romero de Honor de Begoña 2025, en un acto celebrado en el Teatro Arriaga de Bilbao y en el que han tomado parte otras personas reconocidas con esta distinción, como la exconcejala popular Beatriz Marcos, que ha sido la encargada de leer el Ángelus.

Javier Diago, Presidente de la Cofradía de Begoña, ha recordado que para ser nombrado Romero de Honor de Begoña hay que cumplir dos requisitos. "Ser una persona popular y conocida en algún ámbito y haber prestado servicios a la Amatxu de Begoña o haber colaborado, de algún modo, con la Cofradía". Urkullu, a su juicio, cumple no solo con ambos requisitos, sino que desde hace tiempo proclama su fe cristiana y habla abiertamente de cómo repercute "en todos los ámbitos de su vida".

Urkullu ha agradecido esta distinción y ha recordado sus numerosas actividades religiosas en torno a la Amatxu de Begoña, "no solo como catequista o romero, sino participando cantando a la Amatxu de Begoña en la Semana Coral vizcaína".

PECADOR

Del mismo modo, ha pedido "imaginar el sufrimiento de la madre de Cristo y el de cualquiera de nuestras madres", y rogar que interceda por nosotros. Se ha reconocido como pecador, por lo que ha implorado a la Virgen de Begoña que rece por él y todos nosotros, "e interceda por mí ante Cristo”, y ha subrayado que "lleva con orgullo ser cristiano".

"Cuando me comunicaron la distinción recordé unas palabras del Papa Francisco que cada vez que saludaba a alguien le pedía que rezara por él. Eso es lo que también hacemos con la Virgen de Begoña, una amatxu protectora, una amatxu que cuida y que intercede", ha destacado.

El 10 de octubre tendrá lugar una nueva edición de la Romería de Begoña, en una jornada que contará con numerosos actos, además de la Misa Mayor en la Basílica de Begoña.