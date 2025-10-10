Richi Tapia, entrenador del Villanovense: “Entrenar al equipo de tu ciudad es un orgullo”

Richi Tapia es uno de los nombres de lo que llevamos de temporada. En cinco jornadas, el entrenador del Villanovense ha cosechado trece de los quince puntos para colocar al equipo serón líder en solitario del grupo extremeño de Tercera Federación, algo que no se preveía antes del comienzo de la temporada.

En cifras 13Puntos suma el Villanovense en el arranque de la temporada

Un Villanovense que perdió la categoría la temporada pasada y que quiere volver la temporada que viene a Segunda Federación. Liderados por Richi Tapia, el club serón buscará asaltar este fin de semana el Municipal Vicente Sanz para dar un golpe encima de la mesa y afianzar esa primera posición.

Un partido que significa más que tres puntos. Una fecha marcada en el calendario por calabazones y serones en un derbi en el que siempre saltan chispas. “El vestuario está implicado y consciente de que va a ser un partido difícil pero bonito de jugar” explica Richi Tapia en el micrófono de Cope. El lunes 13 de octubre a las 17:00 horas arranca este partido que cierra la jornada seis y en el que los dos clubes buscarán el mismo objetivo: ganar ante su máximo rival.