Faema refuerza su presencia en Ávila y la provincia con nuevos proyectos y un mensaje claro: “ La salud mental es un bien común, no sólo un asunto individual”

De unos años atrás a esta parte cada vez hay mayor visibilidad y concienciación sobre la importancia de la salud mental. Ninguno de nosotros está exento de tener que pedir ayuda en algún momento de nuestra vida, de una u otra manera. Faema Salud Mental quiere destacar este año en el Día Mundial de la Salud Mental que ésta “es un bien común, no sólo un asunto individual”.

El lema de este año es “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”, un lema y una reivindicación, ya que como ha explicado la directora de Faema, Inmaculada Pose, es necesario abordar este asunto de una manera trasversal y desde todas las áreas, desde la sanidad hasta la educación. Aquí Pose ha significado la importancia de enseñar sobre emociones, como ya se está haciendo en algunos países.

Durante todo este mes Faema va a realizar una serie de actividades para seguir dando visibilidad a la salud mental, acciones como la campaña “Te regalo una sonrisa” con la que han trasladado más de 2000 mensajes amables a la población de Ávila y su provincia. Destaca Inmaculada Pose la buena acogida de esta iniciativa, y recuerda que “a veces la salud mental está en las pequeñas cosas”.

La directora de Faema ha realizado un balance anual de la actividad de la organización que año tras año, ha dicho, “crece en servicios, trabajadores y presencia”. Además de en Ávila capital ,ya están en Las Navas del Marqués, La Adrada y El Barco de Ávila.

Inmaculada Pose ha destacado que próximamente abrirán nuevas viviendas supervisadas en Ávila y en la provincia, actualmente Faema cuenta con 23 viviendas de estas características que permiten una mayor autonomía personal a los usuarios.

Para este año el presupuesto de Faema ha crecido en más de seis millones de euros hasta llegar a los 4,3 millones. Más de un millón se destinará al pionero proyecto Faema.0 que consistirá en un centro de multiactividades para el que ya se va a solicitar proyecto de obra.

Además la Asociación espera poder abrir en breve su nuevo centro especial de empleo.

En la actualidad Faema cuenta con una plantilla de 167 trabajadores.