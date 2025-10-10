COPE
CAMPO Y SAL | 10 OCT 2025

Los remolacheros preocupados por el anuncio de Azucarera de trasladar su producción al norte del país, hablamos con José Manuel Díez, Presidente de la Asociación de Remolacheros |  Practicamente en el ecuador de la campaña de recogida de Algodón conocemos cómo va este cultivo en la provincia con José Luis Álvarez de COAG | y la calidad de las carnes y labor ganadera de Cárnicas El Alcázar velando por la calidad desde el campo a la mesa, nos lo cuenta Ignacio Díez Gerente de Cárnicas El Alcázar

