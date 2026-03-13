Oier Bidauzarraga, del sindicato LAB: "En Tubos Reunidos no sobra nadie. Si no hay acuerdo, seguirá la lucha de los trabajadores"

A las 10:00 horas de la mañana ha comenzado una nueva reunión dentro del periodo de consultas del ERE para Tubos Reunidos, que previsiblemente se cerrará sin acuerdo. Desde media hora antes decenas de trabajadores se han reunido en la explanada del palacio Euskalduna de Bilbao.

El delegado sindical de LAB en Tubos Reunidos y miembro del comité de empresa en la planta de Amurrio, Oier Bidauzarraga, ha sido tajante minutos antes de que comenzara la reunión: "En Tubos Reunidos no sobra nadie. El horizonte es seguir peleando hasta que las plantas sigan funcionando y no haya ningún despido", ha destacado.

Del mismo modo, ha destacado que el ánimo de los trabajadores está "por todo lo alto". "Estamos con ganas de pelear", ha agregado. En el caso de que la empresa mantenga las condiciones del ERE ha anunciado que las protestas continuarán. "La lucha es el único camino", ha apuntado.

ugt no firmará el acuerdo

Por su parte, la sección sindical de UGT en la planta de Tubos Reunidos en Amurrio, que cuenta con dos representantes en la comisión negociadora del ERE, ha anunciado que no firmará el acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo que incluye 301 despidos entre esta planta alavesa y la vizcaína de Trapaga. De esta forma, el ERE no contará con la aprobación de la comisión negociadora, al sumar ya los votos contrarios de ELA, LAB, ESK y UGT de Amurrio, y LAB de Trapaga (ocho votos), de un total de 13 miembros.

La Comisión negociadora de este ERE está integrada por trece miembros (cinco de ELA, tres de UGT, dos de CCOO, dos de LAB y uno de ESK). De ellos, cinco serían de la planta de Trapagaran (dos de ELA, uno de UGT, uno de CCOO y uno de LAB).

Según ha informado UGT, una vez analizada la situación planteada por la empresa, se ha acordado "por unanimidad" manifestar su desacuerdo con el ERE planteado por la empresa, ya que considera que "no se ha demostrado de forma suficiente la necesidad de adoptar una medida de este calibre".

Asimismo, rechaza el cierre de la acería, puesto que entiende que la continuidad de esta actividad resulta "fundamental" para garantizar la viabilidad y el futuro de la planta. "Sin la acería, la subsistencia de nuestras instalaciones quedaría seriamente comprometida a medio y largo plazo", ha asegurado.