El mildiu amenza las vides de Rioja Alavesa: "La situación es crítica"

La Rioja Alavesa se enfrenta a una de las campañas vitivinícolas más complicadas de los últimos años debido a una plaga de mildiu que está afectando a casi la totalidad de los viñedos de la región.

De ello alerta un informe reciente de la Diputación Foral de Álava y lo constata en COPE Iker Díaz de Cerio, director comercial de Bodegas Casa Primicia en Laguardia: "Estamos viviendo esta plaga de mildiu con preocupación, intentando paliar al máximo el ataque del hongo, pero las condiciones climáticas están complicando la situación".

tormenta perfecta

Las abundantes lluvias de mayo y junio, combinadas con las altas temperaturas de este pasado mes, han creado el entorno ideal para la proliferación del mildiu. "Junio ha sido el más caluroso desde que hay registros, y con las lluvias continuas, se dio la tormenta perfecta para que el hongo atacara", explica.

En peligro la próxima cosecha de uva:

El mildiu, conocido por ser una de las enfermedades más destructivas para la vid, ataca principalmente las hojas, reduciendo la capacidad de la planta para realizar la fotosíntesis y, por ende, la producción de azúcares en la uva. Este año, el hongo ha ido más allá, afectando directamente los racimos. "Puede provocar una cosecha prácticamente nula si el grano se ve comprometido", señala Iker Díaz de Cerio.

tratamientos ineficaces

A pesar de los tratamientos habituales, como el sulfato de cobre, los viticultores no pueden controlar la plaga. "Este año, los tratamientos no están funcionando tan bien como en otras ocasiones, no sabemos si es por una menor intensidad en las concentraciones o porque el hongo está desarrollando resistencias".

El bodeguero apunta a que el aumento en la frecuencia de los tratamientos ha elevado significativamente los gastos, lo que añade presión económica al sector.

Barricas de la bodega Casa Primicia

ayuda de las instituciones

La vendimia de septiembre y octubre será todo un desafío, ya que la "calidad de la uva que logre salvarse podría verse comprometida".

Llegado el momento, espera que "las instituciones valoren los daños y respondan a esta situación crítica en Rioja Alavesa", donde este nuevo problema se suma a la caída prolongada del consumo de vino y a los aranceles de Trump.