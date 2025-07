D-Drive, la empresa promotora de la gira del Barcelona por Japón y Corea, echa la culpa al Grupo Yasuda de no haber pagado

La empresa D-Drive, promotora que estaba detrás de la gira del Barcelona por Japón y Corea del Sur que ha quedado momentáneamente suspendida, ha difundido un comunicado en el que asegura estar libre de toda culpa de los incumplimientos graves que denuncia el Barça por el que han decidido no viajar al continente asiático.

Su CEO, Seul Ham, ha explicado que el principal problema viene de una segunda empresa, el Grupo Yasuda, no solo no ha pagado sino que ha presentado documentos falsos para intentar justificar una trasnsferencia que no se ha realizado.

El Grupo Yasuda es conocido por la Real Sociedad, dado que es 'partner' del equipo donostiarra.

D-Drive, además, se muestra comprensivo con el Barça y le da la razón con la decisión de no viajar a Japón, dadas las circunstancias.

COMUNICADO DE D-DRIVE SOB

"A todos los medios de comunicación del mundo: soy Seul Ham y soy la directora general y promotora oficial de la gira asiática del FC Barcelona 2025, en representación de D-DRIVE. El partido entre Vissel Kobe y el FC Barcelona, que acaba de ser cancelado, fue originalmente propuesto por el Grupo Yasuda, principal patrocinador de la Real Sociedad, y debía ser coorganizado localmente en Japón".

"D-DRIVE tenía previsto recibir el pago completo del partido en el día de hoy; sin embargo, los fondos finalmente no han llegado. En su lugar, el Grupo Yasuda ha proporcionado de forma reiterada documentos inválidos y falsificados, engañándonos al afirmar falsamente que el pago ya había sido transferido a Corea. Hemos obtenido una grabación de audio de un empleado del Grupo Yasuda en la que afirma que su CEO, en última instancia, no envió el dinero, lo que confirma claramente un fraude intencionado".

"Como resultado de esta conducta fraudulenta, la imagen pública de Rakuten ha sufrido un daño significativo. A la luz de estos hechos, el FC Barcelona ha tomado la decisión correcta y responsable de cancelar el partido en Japón. Tomaremos acciones legales contra las entidades japonesas responsables para reclamar los daños. A diferencia de Japón, en Corea, el promotor ha preparado los partidos por completo y ha cubierto todos los costes relacionados. A día de hoy, solo quedan pendientes los gastos de vuelo. A nuestros aficionados en Corea: por favor, estén tranquilos. D-DRIVE sigue totalmente comprometida con que el resto de la gira sea un éxito. Haremos todo lo posible para ofrecer partidos inolvidables. Gracias".