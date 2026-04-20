El caso Francisca Cadenas entra en una nueva fase tras concluir las declaraciones de testigos

Este lunes ha concluido la primera fase de instrucción por el crimen de Francisca Cadenas en el Juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz). Han comparecido los últimos cinco testigos citados, entre ellos un guardia civil que entró en la vivienda de los detenidos la noche de los hechos y Luisa Florido, cuñada de la víctima.

La familia, satisfecha y confiada

Luisa Florido ha manifestado a la salida del juzgado que ha trasladado al juez "nuestra verdad, que es la verdad". Ha expresado que se ha sentido "tranquila en todo momento" durante su declaración, aunque ha reconocido la dureza de revivir los hechos: "Lo recuerdo cada noche cuando me acuesto, es duro".

Confío en la justicia, en la divina y en la terrena" Luisa Florido Cuñada de Francisca Cadenas

Florido ha mostrado su confianza en que se haga justicia. "Confío en la justicia, en la divina y en la terrena", ha sentenciado, afirmando que cree que se está más cerca de conseguirla.

Nuevas pruebas a la vista

La abogada de la familia, Verónica Guerrero, se ha mostrado satisfecha con el desarrollo de las jornadas, pero ha insistido en el carácter reservado de las declaraciones. "No puedo desvelar el contenido", ha afirmado, explicando que ahora cada parte puede proponer las pruebas que quiera, aunque de momento no ha solicitado ninguna diligencia.

De momento voy a pensar, hay que pensar mucho" Verónica Guerrero Abogada de la familia

La letrada ha explicado que la instrucción permite la solicitud de nuevas pruebas, por lo que no se descarta la práctica de más diligencias. Por el momento, ha asegurado que tiene que "pensar mucho" los siguientes pasos a seguir en el procedimiento.

Con esta última jornada se cierra el bloque de comparecencias iniciado el 13 de abril. La investigación continúa centrada en esclarecer lo sucedido tras la desaparición de Francisca Cadenas el 9 de mayo de 2017, cuyos restos óseos fueron hallados el pasado marzo. El procedimiento sigue a la espera de informes periciales definitivos, como los forenses y antropológicos, que son clave para determinar las circunstancias de la muerte.

La tesis de la acusación particular, ejercida por la familia, defiende el móvil sexual del crimen. Por ello, previsiblemente solicitarán la prisión permanente revisable para los dos hermanos detenidos e investigados por delitos de asesinato y contra la libertad.