Medina Azahara se despide de Asturias: a la venta las entradas para su último concierto, en uno de los festivales más especiales del verano

Las entradas para el concierto de Medina Azahara en el festival Luanco Al Mar salen a la venta este martes a las 11:00 horas. La ya ansiada cita tendrá lugar el 9 de agosto, y representa la única visita del grupo a Asturias durante su gira de despedida, titulada «Todo Tiene Su Fin», convirtiéndose el concierto en Luanco uno de las momentos más especiales del verano asturiano.

Una despedida para la historia

Con el tour «Todo Tiene Su Fin», la banda se prepara para ofrecer a sus seguidores un adiós inolvidable. Según anuncian, "Medina Azahara se despedirá definitivamente de los escenarios, poniendo fin a una carrera legendaria que ha marcado el rock andaluz durante más de cuatro décadas". Esta gira será un homenaje a todos los que los han acompañado desde sus inicios, recorriendo los grandes éxitos que han forjado su historia.

Luanco Al Mar 2026

Será la sexta edición de un festival cada vez más asentado en la región y que, este año, se celebrará entre el 7 y el 12 de agosto. Por ahora, el cartel cuenta con dos confirmaciones: la última es la de Medina Azahara, para el 9 de agosto. Un día antes, será el turno de DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra. El festival mantiene su esencia con un aforo reducido a 2.000 personas en el muelle viejo de la villa luanquina, priorizando una experiencia de calidad.

La organización ha avanzado que el resto del cartel se irá completando “en las próximas semanas” y promete una “programación diversa y transversal” con conciertos de artistas nacionales e internacionales, además de espectáculos familiares. El festival se define por una experiencia que “prioriza la calidad frente a la masificación”.