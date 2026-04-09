Marian Gerrikabeitia: "Hablar del amor en la madurez es normalizar una realidad casi invisible"

El festival de cine y pensamiento Silver Film Festival (S/FF) celebrará en Bilbao su cuarta edición del 20 al 24 de abril de 2026 con una programación dedicada a explorar el amor y el sexo sin edad. En esta ocasión, el certamen propone una reflexión sobre cómo viven las personas mayores el afecto, las relaciones o los nuevos comienzos. La directora del festival, Marian Gerrikabeitia, ha explicado a COPE que el objetivo es dar visibilidad a una realidad que a menudo permanece oculta. "Venimos de una situación demográfica completamente distinta, y ahora la vida funciona de otra manera, vivimos más, hay salud durante más tiempo, y eso está llevándonos a tener unas dinámicas que antes desconocíamos", ha señalado.

Una conversación necesaria

El festival parte de una premisa clara: la vida real va por delante de la ficción. Gerrikabeitia considera que, aunque cada vez más personas encuentran el amor en la segunda etapa de la vida, "los medios de comunicación, la publicidad, incluso el cine, van por detrás de lo que realmente está pasando". Por ello, el S/FF busca ser "una plataforma de pensamiento crítico que utiliza el cine y la cultura como herramientas para visibilizar realidades silenciadas". La clave, según la directora, es abrir el diálogo para derribar prejuicios.

Hablar significa intentar normalizar, y cuando normalizas, los juicios empiezan a desaparecer" Marian Gerrikabeitia Directora de Silver Film Festival

En este sentido, Gerrikabeitia ha destacado que "hablar significa intentar normalizar, y cuando normalizas, los juicios empiezan a desaparecer un poco, y se trata de eso". Esta brecha entre la realidad y su representación en la gran pantalla será uno de los ejes de debate, una visión que, según la directora, comparten cineastas como Jose Mari Goenaga y el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

Gala inaugural y programación

La gala inaugural tendrá lugar el 20 de abril en el Teatro Arriaga, donde se entregará el Premio Silver Saria 2026 a la actriz Elena Irureta. Durante el acto se estrenará la película 'Dorados 50' y se ofrecerá una propuesta escénica de Ángel Mirou y Pako Revueltas. La programación incluye 7 largometrajes y 9 cortometrajes, con títulos como 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay, o el filme en euskera '80 Egunean', de Jon Garaño y Jose Mari Goenaga.

La premiada en los últimos Goya, Maspalomas, entre las películas programadas

El festival también ha organizado varios coloquios. El psicoterapeuta Luis Muiño hablará sobre “Las trampas del amor romántico”; las expertas Maitane San Nicolás, Tábata Cerezo y Lucía Delgado abordarán la coordinación de intimidad en los rodajes; y la psicóloga y sexóloga Lorena Berdún participará en una charla sobre la distancia entre la vida y el cine. Además, el sociólogo Javier Santoro impartirá una charla titulada “Cómo gestionar una ruptura”, donde se analizará la presión social por tener pareja.

Socialmente parece que estar en pareja es sinónimo de éxito" Marian Gerrikabeitia Directora de Silver Film Festival

Videoarte y entradas

Como novedad, esta edición llevará el arte audiovisual a las calles de Bilbao con la exhibición de dos obras de la artista Marilyn Minter en las pantallas de la Sala BBK y de la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia. El certamen está organizado por Tú & Yo Producciones, Fundación EDE y Silver Revolution Elkarte Kulturala, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno Vasco, Fundación BBK, Diputación Foral de Bizkaia y Zineuskadi. Las entradas para las sedes principales tendrán un precio de 3 euros.