¿Sabías que el golf es un deporte asequible, igualitario, cardiosaludable y con lesiones cero?: a 30 minutos de Madrid, respira y juega en 'Cabanillas Casa de Campo Golf'

Si piensas que el golf es elitista, caro, minoritario y aburrido, estás a tiempo de derribar falsos mitos y cortar las etiquetas negativas que se le han colgado a un deporte que, por el contrario, "no es absolutamente nada caro; está pensado para toda la familia y para disfrutar toda tu vida" -ha señalado en los micrófonos de COPE Guadalajara Carlos Gutiérrez, presidente de la Federación de Golf de Castilla-La Mancha, asegurando que "pueden competir hombres y mujeres de cualquier edad y de cualquier condición física, ya que tenemos todas las especialidades: el golf normal, el golf adaptado, cada uno con sus adaptaciones de reglas".

De hecho, según Gutiérrez, en la federación te encuentras desde "jugadores muy chiquititos, incluso recién nacidos, a los que sus padres, que son golfistas, les inscriben y les sacan licencia, hasta personas con noventa y tantos años que siguen jugando todos los días, afortunadamente".

Sin olvidar que, se trata de "un deporte muy, muy social, porque, aunque en golf somos muchos, nos conocemos todos y hacemos una gran familia" -ha destacado.

COPE Guadalajara Cabanillas Casa de Campo Golf

Y, desde luego, así lo avalan las cifras históricas de jugadores federados en la región, que ha concluido el año 2025 rozando la barrera de los 6.000 federados en golf, con 5.759 jugadores de carácter amateur y 19 profesionales, cifra que suponen un aumento de 214 federados con respecto al año anterior, que en términos porcentuales se traduce en un 3,8% más.

cabanillas casa de campo golf, "un campo con alma"

De los casi 6.000 federados en golf de la región, 400 exhiben su mejor swing en 'Cabanillas Casa de Campo Golf'.

00:00 Volumen Cerrar COPE Guadalajara No te pierdas nuestro paseo en buggy por Cabanillas Casa de Campo Golf

Ubicado en el Paraje de la Dehesa de Cabanillas del Campo, este espacio natural, deportivo y gastronómico, a tan solo 30 minutos del centro de Madrid, ha reabierto sus instalaciones tras cinco meses de cierre y mucho esfuerzo e inversión por parte de los integrantes de una saga familiar de agricultores con raíces en Azuqueca de Henares, los Orozco.

"El dinero casi es lo de menos, pero el esfuerzo ha sido, de verdad, importante, aunque, viendo el resultado ahora mismo, todo ha merecido la pena" -ha subrayado José María Orozco, director de Cabanillas Casa de Campo Golf, a sabiendas de las grandes dificultades que su equipo ha tenido que superar para ver el césped en su estado actual, "como una moqueta", algo que tiene más mérito si se tiene en cuenta que "vivimos en un clima continental extremo, como es el centro de la península, donde tenemos unas variaciones de grados desde menos 15 hasta 50 grados y tenemos más dificultades, mucho más que en la costa, que tiene unas temperaturas más estables".

COPE Guadalajara José Mª Orozco (director): "El campo como tal tiene unas 70 hectáreas. Digamos que el 90 por ciento es terreno de juego"

Por eso, frente a la bella y saludable panorámica, Orozco ha recordado con satisfacción la decisión que tomaron su mujer y él allá por el mes de septiembre, cuando ya estaban "casi en retirada" laboral y empresarial, al ver la situación en la que se encontraba "nuestro club, nuestro campo, nuestra casa". Fue entonces cuando, con ayuda de sus sobrinos, "que llevan la restauración", los Orozco se pusieron "el mono" para convertir aquella "selva" en el espacio que es ahora, como respuesta, no a una necesidad material, sino a "una necesidad moral con el golf".

Y es que, tal como ha confesado el empresario, "el golf a nosotros, a mi familia, nos ha dado mucho. Yo estoy donde estoy, sentado hoy aquí, gracias al golf".

De este modo, tras cinco meses de duro y arduo trabajo de recuperación, 'Cabanillas Casa de Campo Golf' ofrece sus flamantes instalaciones y recursos a golfistas tanto aficionados como experimentados que deseen batirse en diferentes competiciones, como torneos mensuales y pruebas del circuito nacional, o, por qué no, a quienes se decidan a aprender a practicar golf.

El golf nos ha dado mucho a mi familia y a mí. Estoy donde estoy gracias al golf José María Orozco Director de Cabanillas Casa de Campo Golf

De hecho, su cancha de prácticas ha sido cedida a la Federación de Golf de Castilla-La Mancha para impartir una experiencia de aprendizaje de alta calidad.

"Actualmente tenemos 217 personas en la escuela y 78 niños" -ha apuntado Carlos Gutiérrez, el presidente de la FGCLM, anunciando que, con esos pequeños, "tenemos este sábado un viaje a Ciudad Real a practicar deporte escolar, a través del programa Somos Deporte 3-18 de la Junta de Comunidades, así que vamos a participar con ellos allí y a que sea un día maravilloso para que disfruten mucho".

Lo cierto es que la cesión generosa de ese espacio cabanillero permite a la Federación "desarrollar un plan deportivo, bien para iniciación, para jugadores nuevos, pero también para tecnificación, es decir, para jugadores más expertos, incluso para concentraciones de los equipos regionales, que después competimos en campeonatos de España" -ha explicado, poniendo en valor que, después, "algunos de esos chicos están becados en universidades o en instituciones, en colegios", proporcionándoles "una proyección tanto deportiva como didáctica".

¿qué necesitas para jugar al golf?: "solo venir y practicar"

"No hay requisito ninguno ni comprar ningún material, puesto que, de momento, se lo dejamos todo nosotros"-ha garantizado Gutiérrez, añadiendo que, en cuanto a equipación, se cumplen "las reglas de etiqueta con lo que tiene todo el mundo en su casa: un polo; un pantalón, que no sea de chándal o vaquero, y, si es mujer, se puede venir con una falda y, como calzado, pues unas deportivas y ya está".

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En definitiva, lo único que se necesita para lanzarse al aprendizaje del golf es, según el experto, "solamente venir y practicar".

Sin embargo, aunque puedes llegar con las manos vacías al césped, cualquier persona que se introduce en este deporte "cardiosaludable" sale con la 'mochila' cargada de bienestar y de valores que le acompañarán de por vida, tales como la capacidad de esfuerzo, de superación y de organización; la disciplina; la honestidad y la humidad.

Lo primero que descubres jugando al golf es que te da una cura de humildad tremenda Carlos Gutiérrez Presidente de la Federación de Golf de Castilla-La Mancha

"Todos los deportes tienen valores bastante intrínsecos, pero el golf mucho más" -nos ha comentado Carlos Gutiérrez, el presidente de la Federación de Golf de Castilla-La Mancha, para quien la primera lección que aprendes en el golf "es que te da una cura de humildad tremenda", porque "aquí no juegas contra nadie, sino contra el campo y contra ti mismo, así que es un reto personal".

Hasta el punto de que, tal como ha concluido, "cuando empiezas a jugar al golf, si después sigues jugando al golf, te garantizo al cien por cien que te va a cambiar el estilo de vida".

un deporte "con cero lesiones" que engancha desde el primer día

Pero además de expertos, por los micrófonos de Mediodía COPE en Guadalajara, ha pasado un golfista aficionado, concretamente el miembro nº 330 de Cabanillas Casa de Campo Golf, Juan José Álvarez. A sus 41 años, quedó absolutamente enganchado al golf desde que realizó el curso de iniciación de la Federación de Golf castellanomanchega.

COPE Guadalajara COPE Guadalajara ha realizado su programación en directo desde Cabanillas Casa de Campo Golf

"Es una mezcla de sentimientos, porque el golf es un deporte que tiene muchas facetas, y, por ejemplo, la curiosidad por saber cómo funciona (porque es un movimiento relativamente complejo que tiene muchas partes móviles que hay que coordinar entre sí) a mí es una cosa que me fascina" -nos ha desvelado, aclarando otra duda que retrae a muchas personas de introducirse en este deporte, la falta de tiempo: "con un par de horas a la semana, como cualquier otro deporte, como puede ser el pádel, puedes empezar a jugar al golf y con calidad".

Finalmente, si hay algo que ha animado a este también amante del ciclismo y del fútbol a decantarse por el golf es que "es un deporte muy seguro desde el punto de vista fisiológico, porque es muy difícil lesionarse y mucho más lesionarse de gravedad, cosa que en el ciclismo, con el riesgo adicional que tiene de caída, o en el fútbol, con la intensidad con la que se juega, es bastante probable".