COPE Málaga celebra 60 años de radio en una charla coloquio entre las grandes estrellas de la cadena

El auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga ha acogido la celebración del 60 aniversario de COPE Málaga. Un evento que ha reunido a las principales voces de la radio, como Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, junto a representantes institucionales, para conmemorar seis décadas en las que la emisora, nacida como Radio Popular, ha sido testigo y altavoz de la profunda transformación de la ciudad.

Una historia ligada a Málaga

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La historia de la emisora comenzó con sus emisiones en pruebas en abril de 1966, en un contexto político y económico complejo. Eran los años de la dictadura y del incipiente boom turístico que cambiaría para siempre la fisonomía de Málaga. Desde entonces, la radio ha crecido en paralelo a la ciudad, con tres sedes distintas y nueve directores que han pilotado un proyecto basado en un pilar inalterable: el compromiso con esta tierra.

El actual director de COPE Málaga, Justo Fuentes, ha reivindicado con orgullo el carácter de la emisora como una que "presume de ese adjetivo, local, de contar las cosas que pasan en Málaga para gente de Málaga". Fuentes ha extendido su agradecimiento a las instituciones, clientes, profesionales y, de manera especial, a los oyentes, "lo que nos impulsa a seguir trabajando con la mirada puesta como poco en las siguientes seis décadas".

Este compromiso se ha traducido en un liderazgo refrendado por el Estudio General de Medios. Un éxito que se sustenta, según se ha destacado en el acto, en una apuesta firme por ser referentes en los grandes acontecimientos de la ciudad, como la Semana Santa, la Feria de Málaga o el Carnaval, además de las transmisiones deportivas del Málaga y el Unicaja.

El debate sobre el éxito de Málaga

La Málaga de hoy poco tiene que ver con la de 1966. La ciudad ha trascendido el modelo de sol y playa para convertirse en un referente cultural, con el Museo Picasso como emblema, y en un potente hub tecnológico que ha atraído a gigantes como Google, Vodafone y Oracle. El evento ha servido para analizar este cambio y debatir sobre la manida frase de que Málaga corre el riesgo de "morir de éxito".

El auditorio Edgar Neville, durante la charla coloquio

Carlos Herrera ha sido tajante al respecto, calificando la afirmación como "una frase injusta que además no revela realmente la realidad de la situación". Para el comunicador, el reto no es frenar la llegada de visitantes, sino gestionar el crecimiento. "Yo si me dan a elegir, prefiero morir de éxito que morir de fracaso", sentenció, abogando por "vehiculizar el éxito" y aprovechar las ventajas que ofrece el turismo.

Si me dan a elegir, prefiero morir de éxito que morir de fracaso" Carlos Herrera

En la misma línea, Jorge Bustos ha alertado contra la turismofobia, un movimiento que considera "enormemente estúpido" para una potencia turística como España. Ha destacado las similitudes entre el carácter abierto y cosmopolita de Málaga y Madrid, afirmando que la prosperidad de la ciudad andaluza se debe a que "ha tenido esa virtud de no enrocarse" y de entender que "su fuerza está en el mestizaje".

Desde una perspectiva más joven, Alberto Herrera ha señalado que "Málaga lleva muchos años siendo mucho más que sol" y cuenta con "un hub empresarial que cualquier provincia andaluza envidiaría". Para él, la clave del futuro reside en "mantener la esencia, la tradición, ese aire malagueño, pero no renunciar a invertir en infraestructura, en tecnología, en que grandes empresas puedan desarrollar su actividad en un lugar tan privilegiado como este".

Voz en los momentos que marcaron la historia

A lo largo de sus 60 años, la radio ha sido también un actor fundamental en los momentos más trascendentales y dolorosos de la historia de la ciudad. El 4 de diciembre de 1977, durante la masiva manifestación que reclamaba la autonomía para Andalucía, un reportero de Radio Popular recogía las impresiones de un joven parlamentario, Paco de la Torre, hoy alcalde de la ciudad.

El propio alcalde ha rememorado aquel instante, previo a la tragedia por la muerte de Manuel José García Caparrós. "Le dije dos cosas", ha recordado De la Torre sobre su conversación con el periodista de la COPE. La primera, que "autonomía es responsabilidad", y la segunda, que esta debía llegar "en cascada" hasta el nivel local, un principio de subsidiariedad que, a su juicio, sigue siendo una tarea pendiente.

La radio también tuvo que contar el horror del terrorismo de ETA en la ciudad, con el asesinato del concejal del Partido Popular José María Martín Carpena el 15 de julio del año 2000. Carlos Herrera, que sufrió en primera persona un intento de atentado, ha afirmado que "el terrorismo ha sido la gran lacra que ha impedido a España en sus mejores años progresar", y ha defendido el papel "beligerante" de la radio para señalar a los terroristas y sus cómplices.

Jorge Bustos ha complementado esta reflexión explicando cómo el asesinato de un concejal de distrito respondía a la estrategia de la "socialización del sufrimiento", con la que ETA buscaba "extender el terror" a toda la sociedad. Ha recordado que la violencia consiguió alterar el censo electoral en el País Vasco y que el proyecto político de Bildu "sigue siendo el mismo programa por el que mató la banda terrorista".

La celebración también ha servido para recordar el papel crucial de la radio durante las grandes inundaciones que asolaron Málaga en noviembre de 1989. En medio del caos, la incertidumbre y el miedo, la voz de la COPE se convirtió en una guía y un salvavidas informativo para miles de malagueños, demostrando que, como ha señalado el CEO de Ábside Media, Javier Visiers, "una radio y unas pilas" son parte fundamental de cualquier kit de supervivencia.

Para finalizar el acto, el CEO de Ábside Media, Javier Visiers, ha subrayado que el futuro de los medios pasa por recuperar su esencia: "credibilidad y confianza, rigor y conexión emocional", precisamente las tres características que, según él, definen a la radio. Visiers ha asegurado que COPE Málaga seguirá contando la vida de la ciudad "los próximos 60 años con más audiencia, con más confianza y con la complicidad de todos ustedes".