Nacho Vidal también se agarra a la permanencia del Real Oviedo: "Este equipo no se va a dar por vencido"

El vestuario del Real Oviedo afronta el tramo final de la temporada consciente de la delicada situación en la que se encuentran. Nacho Vidal, defensa del conjunto carbayón, ha asegurado en la previa del partido ante el Celta de Vigo que el equipo está preparado para competir hasta el último momento.

"Veo entrenar al equipo y digo, es que este equipo a mí me representa, este equipo quiere luchar hasta el final, este equipo no se va a dar por vencido", ha afirmado. Los 7 puntos de los últimos 12 posibles han dado "energía" y confianza al grupo para visitar un campo complicado como Balaídos.

Este equipo no se va a dar por vencido" Nacho Vidal Jugador del Real Oviedo

Mejorar en defensa, la clave

Uno de los aspectos cruciales para lograr la permanencia es la solidez defensiva. El Oviedo ha conseguido mantener la portería a cero en los dos últimos partidos en casa, pero sigue sin lograrlo como visitante. "Es un aspecto muy importante en el que tenemos que mejorar, somos conscientes y lo estamos trabajando", ha reconocido Vidal. El jugador ha insistido en la necesidad de "ampliar nuestro nivel de concentración al máximo", ya que "los pequeños detalles en las áreas marcan la diferencia" y no pueden permitirse "ninguna desconexión que nos pueda costar goles".

La filosofía de las 'finales'

Desde hace meses, en el entorno del club se habla de cada partido como una final, un discurso que a Nacho Vidal le gusta y le estimula. El defensa considera que es la manera correcta de afrontar cada encuentro para un club que "lleva sin estar en primera muchísimos años".

Lejos de generar nerviosismo, cree que es un estímulo. "Cada partido que juegas en Primera División después de tanto tiempo, creo que es un premio muy grande", ha señalado, añadiendo que representar al Oviedo en la máxima categoría "es algo precioso".

Cada partido que juegas en primera división después de tanto tiempo es un premio muy grande" Nacho Vidal Jugador del Real Oviedo

Sobre el rival del domingo, el Celta de Vigo, Vidal lo ha descrito como un equipo "superdinámico, que propone algo muy diferente, tiene mucho talento y mucha energía". Sin embargo, ha recalcado que la prioridad no es poner el foco en el rival, sino en ellos mismos. "Lo que tenemos que hacer nosotros es aumentar nuestro nivel, aumentar nuestro nivel de concentración y poner el foco en nosotros, que es al final lo que está en nuestra mano", ha explicado.

A pesar de la distancia de 7 puntos con la salvación a falta de ocho jornadas, Vidal rechaza hacer cálculos. "Las matemáticas y los cálculos nos penalizan mucho más de lo que nos benefician", ha comentado. El lateral prefiere centrarse en el día a día y en el próximo encuentro. "Para nosotros, lo más importante y lo único importante es lo que viene, que es el partido del domingo. Si conseguimos 3 puntos, tenemos 27, y a partir de ahí, ya veremos", ha sentenciado.