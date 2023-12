Los mundos imaginarios de Liam Young llegan a Bilbao

La sala BBK acoge desde este lunes la exposición 'Construir mundos', del creador australiano Liam Young, quien, a través de cinco videocreaciones futuristas, explora el impacto de la tecnología en la sociedad actual.

Abierta hasta el 28 de enero, la sala BBK de la capital vizcaína ha reconfigurado su espacio para habilitar cinco salas de proyección donde se mostrarán estas construcciones audivisuales imaginadas por Young, quien se describe a sí mismo como un arquitecto "especulativo".

La muestra, de carácter itinerante y producida por Fundación Telefónica, recala en Bilbao tras pasar por Madrid, donde fue visitada por 65.000 personas y por Ciudad de México y Lima, donde recibió 50.000 visitas.









Young (Brisbane, 1979) plantea en sus videoinstalaciones "impactantes futuros basados en realidades y amenazas presentes" con el objetivo de "servir de inspiración para buscar alternativas".

El artista exhibe, por un lado, en el interior de la sala, cinco trabajos cinematográficos; tres de los más representativos de su carrera ("In The Robot Skies", "Where The City Can't See" y "Planet City") y otros dos concebidos expresamente para la ocasión ("The Great Endeavour" y "The Emissary").

A estos hay que sumar una instalación en el exterior de la sala en forma de última parada donde los asistentes que quieran, a la salida, puedan compartir, de forma lúdica e interactiva, ideas para imaginar futuros esperanzadores e inspiradores para Bizkaia en un espacio habilitado en el exterior, en plena Gran Vía junto a la salida de Sala BBK.

Liam Young (Brisbane, 1979) es conocido por las visiones imaginarias de mundos futuristas que plasma en forma de grandes videoinstalaciones, presentes en museos como el MoMA o el Metropolitan de Nueva York o el Victoria and Albert de Londres.

Relatos y realidades





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sus obras son relatos narrativos en forma de películas que, aunque parezcan de ciencia ficción, "parten siempre de realidades presentes", ha explicado Young. "En el mundo actual, buscamos tendencias y señales de posibles futuros factibles; exageramos y extrapolamos cosas que ya están aquí", ha subrayado.

En sus creaciones, el artista propone reflexiones en torno a la hiperconexión, la inteligencia artificial, los dispositivos autónomos, la masificación de las ciudades o el cambio climático, algunos de los retos actuales que "van a cambiar totalmente nuestras vidas, los espacios públicos o el mundo".

A su entender, "vivimos una era en la que se plantean grandes riesgos pero, a la vez, se abren nuevas oportunidades como sociedad y mi intención es que estas piezas audiovisuales sirvan para tomar conciencia de a qué nos enfrentamos y como fuente de inspiración" para poner en marcha mecanismos que atajen los futuros distópicos.

Young ha dicho que en sus trabajos busca "pensar las imágenes para identificar soluciones sobre la tecnología, pero cuestionando el binomio entre utopía y distopía para construir nuevos imaginarios para el futuro a través de historias sobre las posibles consecuencias de los escenarios tecnológicos y medioambientales emergentes", ha resumido.

Para sus creaciones, Young parte de la investigación académica del presente, en colaboración con profesionales de múltiples disciplinas, y hace confluir en sus obras el diseño y el estudio de futuros con la creación de poderosos relatos audiovisuales.

Técnicas punteras





Se trata de historias filmadas con técnicas como el escáner láser, drones autónomos y otras técnicas digitales que buscan "atrapar al espectador por la potencia de las imágenes, y que parten de su estrecha colaboración con prestigiosos expertos, científicos y tecnólogos.

Con el apoyo también de autores de ciencia ficción, Young idea relatos futuristas que filma con estas técnicas digitales punteras porque, tal y como ha explicado, "el futuro es algo que, colectivamente, moldeamos y definimos y ha animado a la gente a pensar e imaginar en qué futuro quiere realmente vivir".

Así, sus obras audiovisuales proponen imágenes de "lugares ficticios abrumadores, pero habitados por gente que, con sus acciones y sus historias, mantiene viva la esperanza de que otra vida es posible".

Vídeo Fragmento de una de las piezas de la muestra









La muestra analiza el impacto de la tecnología en la vida de las personas, así como su repercusión en la metamorfosis y reconfiguración de las ciudades.

El trabajo de Young presenta relatos futuristas que surgen, precisamente, con la intención de generar un debate en torno a la revolución tecnológica en la que la sociedad actual está inmersa.

Su obra visibiliza tanto sus riesgos como sus enormes posibilidades, y recuerda que "es necesario tomar conciencia de la realidad con retos como "el cambio climático, la imparable urbanización del planeta y los desafíos de un mundo súper conectado y automatizado", son algunos de los temas presentes y futuros que aborda el artista en esta exposición.