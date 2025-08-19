El Almería rescata un empate épico ante el Albacete en un duelo de locura

El Almería vivió un partido de montaña rusa: encajó un gol a los 40 segundos y arrancó dormido, pero reaccionó con un golazo de Embarba y dominó hasta el descanso. Tras ampliar la renta con Lopy, perdonó el tercero y el Albacete lo aprovechó para empatar y remontar con Agus Medina y Puertas. Arribas igualó de penalti, pero un centro de Morcillo lo transformó Escriche en el 3-4. Cuando la derrota parecía inevitable, Baptistao, en el 99, rescató un 4-4 en un duelo vibrante y lleno de giros.

el análisis del partido

El arranque fue un jarro de agua fría para el Almería, que salió dormido y lo pagó con un gol encajado a los 40 segundos. La grada ardía a 34 grados y el equipo parecía sin alma, incapaz de dar un pase correcto y recordando los peores momentos de la pasada campaña. El tanto de Puertas y la parada de Andrés Fernández en el minuto cuatro certificaban un inicio caótico, que mantuvo a los rojiblancos desconectados hasta rozar el minuto diez.

900/Cordon Press Los jugadores del Albacete celebrando el gol900/Cordon Press

Ese tramo inicial encontró un giro con la reacción indálica. Primero, con un disparo alto de Embarba tras una jugada hilada por Marcos Luna y Leo Baptistao, y después con la falta que el propio Embarba transformó en un golazo que encendió al estadio y metió al Almería en el partido. A partir de ahí, el equipo de Rubi se soltó, empezó a presionar arriba y encontró caminos constantes por la derecha, donde gestó sus llegadas más peligrosas.

El impulso creció con la conexión entre Arribas y Lázaro, que rozó el gol tras una pared culminada en un disparo que Mariño desvió lo justo antes de que el balón se estrellara en el poste. El dominio era ya total: Baptistao rozó el tanto en un cabezazo, Centelles multiplicaba centros desde la izquierda y el Albacete se veía superado, persiguiendo un balón que apenas podía tocar. El descanso se alcanzaba con un Almería muy superior y dueño absoluto del juego.

900/Cordon Press Los jugadores del Almería celebrando el gol900/Cordon Press

El partido se movió desde los banquillos, con Rubi dando entrada a Chirino y Alberto González apostando por Morcillo. El Almería, más resolutivo que en el pasado a balón parado, golpeó con un gol de Embarba y otro de Lopy tras asistencia de Arribas. Parecía encarrilarse el choque para los rojiblancos, que dominaban el juego y encontraban llegadas constantes, aunque sin sentenciar ante un Mariño muy atento.

El Albacete aprovechó esa falta de pegada para reaccionar. Agus Medina empató tras una jugada por la derecha y poco después un centro de Morcillo lo remató Puertas para dar la vuelta al marcador. La UDA no bajó los brazos y encontró el empate gracias a un penalti señalado por el VAR por mano de Agus Medina, que Sergio Arribas convirtió para devolver la igualdad a un duelo de ida y vuelta.

En el tramo final, el Almería se volcó al ataque y dejó espacios que castigó Morcillo con un centro que Escriche cabeceó al 3-4. El Mediterráneo se preparaba para una derrota dolorosa, pero el conjunto de Rubi no desistió. Soko y Baptistao tuvieron opciones hasta que, en el minuto 99, un centro de Arnau Puigmal encontró el remate de Baptistao en el primer palo para sellar el 4-4 definitivo en un choque vibrante y lleno de giros.