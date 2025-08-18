Sarabia, en El Partidazo de COPE: "Somos unos privilegiados"

El Elche volvió este domingo a la Primera División con un empate a uno ante el Betis. Los ilicitanos lograron un punto de mucho mérito tras igualar el tanto inicial de Ruibal. En El Partidazo de COPE hablamos con Éder Sarabia, el entrenador de Elche, que analizó el partido de su equipo: "En casa, contra el Betis, con este ambientazo, dando la cara, haciendo un gran partido... es para estar contento. Somos unos privilegiados, estamos en Primera y hemos hecho un gran partido... Soy un privilegiado. Cuando estaba en el Betis me di cuenta que lo soy".

Además, Sarabia reconoció sobre el posible partido que Villarreal y Barcelona jugarán en Miami que "no tengo una opinión formada". Y por último, habló del próximo rival en la 2ª jornada de Liga, el Atlético de Madrid: "Lo vamos a preparar con toda la ilusión del mundo, vamos a ir con todo, con valentía".