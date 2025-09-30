Imanol Pradales se muestra "indignado" ante la "manipulación" de Ayuso a sus palabras en defensa del euskera

El lehendakari, "indignado" ante la "manipulación" de Ayuso a sus palabras en defensa del euskera en el Alderdi Eguna

El lehendakari, Imanol Pradales, ha denunciado la “manipulación” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su “banalización” del uso de la violencia de ETA cuando ayer aseguró que se había sentido "amenazada" por las palabras del lehendakari, “Ayuso, entzun, pim, pam, pum”, cuando en realidad lo que Pradales dijo en el Alderdi Eguna fue “Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun" ("Ayuso, escucha, Euskadi euskaldun").

Las inexacta interpretación que hizo este lunes Ayuso de las palabras del lehendakari están recibiendo la contestación de casi todos y el primero, el propio Imanol Pradales. El lehendakari ha considerado "indignante" que la presidenta de la Comunidad de Madrid manifestara que él, con sus palabras, "estaba lanzando consignas contra ella como en su tiempo hacía el entorno de ETA con el señalamiento a personas".

"En política no todo vale, en la vida no todo vale" ha subrayado en una entrevista radiofónica el lehendakari, que se ha lamentado por "cómo se banaliza el uso de la violencia, cómo se banaliza a ETA y cómo se apunta a una amenaza por mi parte". Según Pradales, dichas manifestaciones, "califican a la señora Ayuso, la retratan y deja en evidencia el tipo de política que pretende ejercer". Y ha lamentado que nadie del Partido Popular le haya llamado para disculparse por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A su juicio, se trata de "la aplicación del manual de la anti política, no de la política con mayúsculas". "No es mi estilo y, desde luego, yo no voy a caer en esa trampa, a pesar de la provocación", ha asegurado. También ha lamentado la falta de respeto de Ayuso al euskera. "Es un desprecio nuevamente hacia nuestra identidad y es algo que desde luego no podemos tolerar", ha añadido el lehendakari.

aitor esteban: "no es ingnorancia, es mala fé"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha opinado que detrás de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "hay mala fe". Esteban ha comentado en X al respecto: "Por si alguien tenía alguna duda: no es ignorancia, es mala fe. Es su forma de hacer política".

"Nosotros y nosotras representamos otra manera, muy distinta, de hacer política y siempre estamos y estaremos en la defensa de nuestro País, de nuestra lengua y de nuestra identidad", ha subrayado el presidente del PNV.

Gobierno de Madrid: "Pradales saca de contexto las palabras"

El Gobierno de Madrid no se disculpa por las palabras de Isabel Díaz Ayuso y además acusa al lehendakari de "sacarlas de contexto" con el objetivo de "atacar" a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado que Pradales, "no tiene otra cosa mejor que hacer que atacar a Ayuso, sacando de contexto sus declaraciones".

"La vinculación del euskera con ETA solo puede estar en su cabeza, porque desde luego en la cabeza de la presidenta, o en la cabeza de cualquier miembro del Gobierno, no lo está", ha defendido García Martín, quien considera "lamentable" que "se trate de atacar a la presidenta ya por cualquier cosa".

Por ello, ha pedido "un poco de tranquilidad y de cordura" y que "cada uno pueda defender lo que piense sin meterse con el contrario".