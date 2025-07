El Gobierno vasco pide "altura de miras" a Sánchez mientras sigue negociando con él los traspasos de competencias a Euskadi

En Euskadi la entrada en prisión de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, no mueve ninguna ficha en el tablero político. El Gobierno vasco, integrado por PNV y PSE, aunque pide “responsabilidad política y altura de miras”, aclara que continuará trabajando con el Ejecutivo central por el "interés" de Euskadi.

Los gabinetes estatal y autonómico siguen negociando el traspaso de competencias al País Vasco (calendarizado por primera vez cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa) y en pocos días, el próximo 15 de julio, tendrá lugar la comisión bilateral en la que se verán las caras el presidente Sánchez y lehendakari Imanol Pradales.

GAIZKA UCEDA Javier Hurtado (PSE), consejero de Comercio y Turismo, y María Ubarretxena (PNV), portavoz del Gobierno vasco

Así, las relaciones entre el gobierno vasco y el central se mantienen intactas en cuanto al trabajo para cumplir el calendario de traspaso de las competencias pendientes, entre ellas, la gestión económica de la Seguridad Social.

La portavoz del gabinete Pradales, María Ubarretxena, tras la habitual comparecencia después del consejo de gobierno, ha mostrado su "preocupación" y "rechazo" ante la presunta trama de corrupción que involucra a varios ex cargos del PSOE y ha pedido que "la investigación llegue hasta el final". Pero ha aclarado que mientras haya Ejecutivo "al otro lado", seguirán negociando con él "en defensa de los intereses de Euskadi".

contratos limpios

Además, ha explicado que el Gobierno vasco ha iniciado un "análisis exhaustivo" de los contratos públicos firmados en los últimos diez años para determinar si alguna de las empresas vinculadas a la presunta trama está involucrada.

Según Ubarretxena, hasta el momento, el Departamento de Hacienda no ha encontrado ninguna relación con las empresas investigadas, aunque el análisis continúa debido al "volumen ingente de contratos".

El pp vasco pregunta al pnv: ¿hasta cuándo?

Europa Press Javier de Andrés, presidente del PP vasco

Entretanto, el PP ha iniciado por orden de Feijóo una ronda con los socios de Sánchez, entre ellos PNV y EH Bildu, para sondear su apoyo al presidente. De momento, no se rompe el bloque. Algo que no entiende el líder de los populares vascos, Javier De Andrés, que se pregunta qué más tiene que pasar para que los jeltzales no retiren su respaldo al Gobierno.

En un mensaje en redes sociales advierte al PNV de que "tiene que hacerse consciente de que su interlocutor con el PSOE está preso en Soto del Real". Y es que el PNV no amaga con romper nada, quiere recabar más información y esperar a las explicaciones que de Sánchez en el Congreso el próximo 9 de julio.