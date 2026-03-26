La Justicia reactiva la investigación por la presunta estafa de las casas modulares en Mallorca

La Audiencia Provincial de Baleares ha ordenado reabrir la investigación sobre una presunta estafa relacionada con viviendas modulares en Mallorca. El tribunal ha apreciado indicios de que podría haber existido una estrategia delictiva repetida con varios clientes, quienes durante años han defendido que no se trataba de simples retrasos, sino de un patrón consistente en cobros por adelantado, el inicio de las obras y su posterior abandono.

El sueño de una casa 'llave en mano'

Rafel es uno de los afectados. Su proyecto comenzó en febrero de 2022, tras la pandemia y en un contexto de subida de precios por la guerra de Ucrania. Ante esta situación, contactó con un constructor que le ofreció un proyecto 'llave en mano' a precio cerrado. "Llegamos a un acuerdo, lo cerramos, en junio se empieza la excavación [...] y poco después ya empezaron las excusas", explica.

A pesar de que el acuerdo inicial contemplaba un 10% por adelantado, la realidad fue otra. "Caí en la trampa, le fui pagando", relata el afectado, quien asegura tener toda la documentación de los ingresos. El constructor le pedía más dinero con la excusa de problemas con la arquitecta hasta que, en agosto de 2022, "sin ningún aviso previo ni sin ninguna justificación, abandona mi mi obra".

Caí en la trampa, le fui pagando" Rafel Ramis Afectado por la estafa

Bloqueo judicial y económico

La cantidad abonada y no ejecutada en la construcción asciende a 52.000 euros. "La obra sigue en la cimentación y sigue en en ese punto que se dejó abandonado el agosto de 2022", detalla. Esta situación le ha generado un bloqueo financiero, ya que al no avanzar la obra, el banco no libera más fondos de la hipoteca y tampoco puede solicitar una nueva.

Tras meses sin respuesta, Rafel envió un burofax y presentó una querella por lo penal en el juzgado de Inca. Sin embargo, el juez la desestimó al no apreciar delito, al igual que ocurrió con la querella conjunta de otro grupo de afectados. Se les derivó a la vía civil, pero allí los afectados se topan con que la empresa se declara insolvente para no pagar, a pesar de que el constructor "sigue habiendo nuevas sociedades, haciendo alarde de de lujo".

La empresa coge tu dinero, desaparece, y ya veremos" Rafel Ramis Afectado por la estafa

La primera señal de alarma surgió cuando la empresa no situó la casa respetando los planos. Aunque el constructor aceptó rectificar, las excusas sobre los costes y los problemas se hicieron constantes hasta que desapareció. Rafel destaca que todas las conversaciones por WhatsApp y correo electrónico han quedado registradas y han servido como prueba en el proceso judicial.