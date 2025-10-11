El mismo nombre de niña es el más elegido desde hace décadas en Euskadi

El Instituto Vasco de Estadística-Eustat ha revelado los nombres más populares para los recién nacidos en Euskadi entre 2022 y 2024, y el reinado de Ane y Oihan se mantiene imbatible. Desde 1998, Ane lidera el ranking como el nombre preferido para las niñas, mientras que Oihan se consolida como el favorito para los niños en los últimos años.

Nombres que marcan tendencia

Entre las niñas, a Ane le siguen Laia, June, Malen, Nora y Nahia, mientras que para los niños, tras Oihan, los padres eligen Martín, Markel, Julen, Aimar y Luka. La lista de los 25 nombres más populares incorpora una novedad entre las niñas: Maren entra en el ranking, desplazando a Naia. Para los niños, Hugo, Paul, Izan y Liam se suman, dejando fuera a Iker, Ekhi, Adei y Hodei.

La fuerza de los nombres euskaldunes

Los nombres vascos acaparan la demanda, con variaciones en grafías como Ane-Anne, June-Yune-Iune, Leire-Leyre o Jon-Ion. A pesar de que los nombres compuestos fueron populares en el pasado, hoy no hay ninguno entre los 100 más comunes. El Registro Civil permite hasta dos nombres simples o uno compuesto, pero la tendencia actual favorece la simplicidad.

Los nombres vascos más escogidos cambian entre las familias de nacionalidad extranjera

Entre las madres de nacionalidad extranjera, que representan el 25,1% de los nacimientos en este periodo, también se eligen nombres euskaldunes, especialmente para las niñas. Alaia (que comparte significado en árabe) y Ainara destacan en el top 5, junto a Amira, Sofía y Sara.

Para los niños, los nombres euskaldunes aparecen más abajo, con Ander en décima posición, mientras que Adam, Mohamed, Mateo, Rayan y Liam lideran las preferencias.

Los nombres previos

En cuanto a las madres de los nacidos entre 2022 y 2024, los nombres más comunes son María, Leire, Nerea, Amaia, Ane, Laura, Ainhoa, Naiara, Maitane y Janire, con un claro predominio de nombres euskaldunes entre las nacidas entre 1982 y 1995. Para los padres, los nombres más repetidos son Mikel, Jon, Aitor, Iker, David, Asier, Iñigo, Ander, Xabier y Javier, reflejo de una generación (1979-1993) donde los nombres vascos ya eran la norma.