Ortuño acusa al delegado del Gobierno de 'engañar' a los cartageneros con el cuartel de la Guardia Civil

El consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, ha cuestionado con dureza el anuncio sobre el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena, realizado por el delegado del Gobierno. Ortuño acusa al representante de Pedro Sánchez de intentar "engañar y entretener a los cartageneros".

Un plan sin rastro de Cartagena

Según el consejero, tras revisar la nota de prensa del Consejo de Ministros sobre la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, "no aparece el nombre de Cartagena por ningún sitio". Esta ausencia le lleva a pensar que se trata de una estrategia para ganar tiempo.

Todo apunta a que este proyecto va a seguir escondido en el fondo de un cajón del gobierno de España" Marcos Ortuño Consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias

Ortuño ha sugerido que la instrucción de anunciar el cuartel podría venir de La Moncloa con el objetivo de "poder salvar las elecciones de mayo del próximo año 2027". Ha afirmado que "la realidad es que no hay presupuesto" y que "todo apunta a que este proyecto va a seguir escondido en el fondo de un cajón del gobierno de España".

Exigencia de credibilidad

Para que el anuncio "tenga credibilidad", el consejero ha retado al delegado del Gobierno a que "concrete plazos, que concrete presupuesto, que concrete cuándo empiezan las obras y qué proyecto se va a llevar a cabo". Sin estos detalles, para Ortuño es evidente la intención de engaño. "Si no concreta todo esto, es evidente que el delegado de Pedro Sánchez en la región quiere engañar a los cartageneros", ha sentenciado.

Finalmente, ha concluido de forma tajante que el anuncio realizado por "el delegado de Pedro Sánchez en la región" sobre el cuartel "no cuela, no cuela".