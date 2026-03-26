La ciencia busca respuestas en el fondo de la ría de Ferrol para atajar la alarmante caída de la producción de marisco

La ría de Ferrol sufre una preocupante caída en la productividad de sus bancos de marisco, afectando especialmente a bivalvos como la almeja y la zamburiña. Para encontrar respuestas, ha nacido el proyecto de investigación "BIVAFERROL", una iniciativa coordinada por el centro CRETUS y liderada por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) que analizará la calidad de los sedimentos y su relación con esta crisis productiva.

Las claves del problema

La principal hipótesis de los investigadores, según explica el catedrático Xosé Lois Otero, apunta a que la calidad de los fondos marinos ha empeorado, un cambio que podría estar directamente relacionado con la construcción del puerto exterior. La ría de Ferrol, al ser muy cerrada, ha visto limitada su capacidad de renovación de agua, convirtiéndose "casi en una especie de lago costero".

Este estancamiento favorece la acumulación de materia orgánica en el fondo, lo que a su vez provoca una grave falta de oxígeno (anoxia), una condición que dificulta enormemente el crecimiento de las especies marisqueras. Dicha materia orgánica procede tanto de la propia actividad costera y la erosión terrestre como del aumento de "explosiones de algas en las aguas marinas" que, al morir y descomponerse, consumen el oxígeno.

Un estudio más detallado que nunca

El proyecto "BIVAFERROL" se diferenciará de estudios anteriores por ser más sistemático y detallado. Se muestrearán casi 80 puntos en 30 localidades de la ría para analizar no solo la cantidad de carbono orgánico, sino también su composición. Además, se estudiarán los elementos tóxicos presentes en el sedimento.

Esta nueva aproximación permitirá conocer qué parte de los contaminantes es realmente accesible y, por tanto, dañina para la vida marina. El proyecto, que finalizará a finales de 2027, ya ha comenzado sus primeras reuniones con las cofradías de pescadores para definir las zonas de actuación y espera tener resultados avanzados en el plazo de un año.