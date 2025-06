Una fiesta de rock y sol: el Azkena Rock Festival 2025 discurre con éxito en Vitoria-Gasteiz

El Azkena Rock Festival 2025 encara este sábado su jornada de clausura en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, con temperaturas altas, mucho público y una banda sonora inconfundiblemente rockera. Durante tres días, más de 50.000 personas van pasado por un recinto que, pese al sol, ha mantenido intacto el pulso del festival. Nos queda una última jornada para grandes nombres

Este sábado, el festival cierra con bandas que son puro músculo escénico: Manic Street Preachers, los inclasificables The Flaming Lips y los suecos The Hellacopters, que celebran nada menos que 30 años sobre los escenarios. Las famlias pueden disfrutar con los txikis en el espacio habilitado para ellos entre las 17:30 y las 20:30 h.

En paralelo, la Plaza de la Virgen Blanca también pondrá su nota musical con el directo gratuito de Kitty, Daisy & Lewis, protagonistas del mediodía.

Un escenario del ARF 2025

John Fogerty ha sido la estrella del viernes

Si algo dejó claro la jornada del viernes fue que el talento no caduca. John Fogerty, fundador de la Creedence Clearwater Revival, protagonizaba uno de los conciertos más celebrados del festival, con un repertorio repleto de clásicos, fotos personales en pantalla y un bis final coreado por miles de gargantas con temas como “Have you ever seen the rain?” o “Proud Mary”. También actuaron Lucinda Williams, Turbonegro, Public Image Limited con Johnny Rotten y los locales Kaotiko, entre muchos otros.

Calor pero sin sustos

Aunque las altas temperaturas han sido protagonistas, no han empañado el ambiente. La organización ha habilitado zonas de riego y sombra para mitigar el calor, algo especialmente necesario el viernes, cuando se alcanzaban valores cercanos a los 35 grados.

Este año no ha habido autos de choque ni motos del Wall of Death, y se ha notado la ausencia de algunos puestos de merchandising y mobiliario habitual, como mesas o bancos. Aun así, el ambiente se ha mantenido a la altura de ediciones anteriores, gracias a un público fiel y una programación que ha combinado veteranía, descubrimientos y mucha autenticidad.

Sin sobresaltos y con esencia

El director de la promotora Last Tour, Alfonso de Santiago, comentaba antes de inciarse que la preparación de esta 23ª edición ha transcurrido con normalidad, sin contratiempos ni bajas de última hora. “No hay grandes novedades y el cartel se ha mantenido íntegro”, explicaba en rueda de prensa. “El Azkena no atiende a modas, eso es lo que le hace fuerte”, afirmaba también, insistiendo en que no buscan subir el precio del abono para traer ‘grandes estrellas’, sino mantener el espíritu original. Quedan por delante horas de disfrute de este gran festival, a disfrutarlas.