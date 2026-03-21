El festival de series Crossover arranca con récord de estrenos en San Sebastián

El festival "Crossover. Cultura de series" de San Sebastián arranca este lunes y se extenderá hasta el 28 de marzo con récord de estrenos en esta edición . La jornada inaugural contará este lunes día 23 con la participación de la actriz Nagore Aramburu, recientemente galardonada con un Goya a mejor actriz de reparto por "Los Domingos", en el convento de Santa Teresa.

Nagore Aramburu participará en un episodio especial del podcast centrado en el audiovisual vasco y dirigido por Gaizka Izaguirre 'Klaketa', junto a la actriz Fariba Sheikhan. Se grabará a las 18,00 horas, en la jornada de inauguración del festival Crossover, en el Convento de Santa Teresa de la Parte Vieja donostiarra, dentro del apartado "Diálogos".

Además de en el cine, la actriz guipuzcoana ha participado en diferentes series a lo largo de su carrera como "Maite", "Patria", en HBO Max o "Querer" en Movistar Plus +, en la que también trabajó con Alauda Ruiz de Azúa.

El programa repasará también la trayectoria de Fariba Sheikhan desde sus inicios en "Goenkale" hasta proyectos importantes como "Salvador" en Netflix, "La Unidad" en Movistar Plus+ o "Teheran" en Apple Tv+.

eL DUO DE HUMORISTAS PANTOMIMA FULL SE UNE A CROSSOVER

El dúo cómico se une al programa Crossover

El dúo cómico Pantomima Full, integrado por Alberto Casado y Roberto Fernández, forma parte del programa de la novena edición del festival. Pantomima Full participará el próximo 27 de marzo en una de las mesas del ciclo "Kinotiko Extra: Series". Casado y Fernández, junto a la actriz Mariona Terés, hablarán sobre las series que sitúan el entorno laboral en el centro de la trama.

Récord de estrenos

Europa Press Presentación del Festival "Crossover. Cultura de series" en San Sebastián

Esta edición del festival tendrá un récord de estrenos que se podrán ver en Tabakalera, según ha adelantado Jon Paul Arroyo desde la organización del evento. Los dos primeros lanzamientos se presentarán este martes, 24 de marzo.

Uno de los más esperados es "Under Salt Marsh", una serie británica de SkyShowtime que cuenta con un reparto estelar en el que figuran Kelly Reilly, la superestrella de "Yellowstone", y Jonathan Pryce, actor de “Juego de tronos” o “The Crown”. Un thriller policíaco ambientado en un pequeño pueblo de Gales.

Junto a esta, se presentará "Ravalear", de la mano de su creador, Pol Rodríguez, que no se estrenará en HBO Max hasta mayo y solo se ha visto en la Berlinale. La serie aborda temas de actualidad como “la crisis de la vivienda, los desahucios, la inmigración y los fondos buitre”, según han avanzado desde el festival.

Otras series en el programa

El tercer estreno será el original de Movistar Plus+, "Yo siempre a veces", de la que se proyectarán dos capítulos. Sus creadoras, Marta Bassol y Marta Loza, y su protagonista, Ana Boga, conversarán sobre esta historia de una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en Barcelona.

Julia de Castro y Nacho G. Velilla, actriz y director, respectivamente, de "Por cien millones", original de Movistar Plus+, presentarán el primer episodio de la serie, una historia en la que tres mecánicos de Zaragoza, agobiados por las deudas y tras meses sin trabajo, deciden secuestrar a Enrique Castro "Quini", delantero del FC Barcelona.

Irene Bohoyo, Carlos del Hoyo y Celia Morán, del equipo técnico y artístico de "Cochinas", serie de Prime Video, presentarán los dos primeros episodios de esta serie que acaba de pasar por el Festival de Málaga y en la que un ama de casa con ideas conservadoras se ve obligada a tomar las riendas del videoclub familiar cuando su marido cae en coma.

El festival acogerá también el estreno de "La nena", serie de Atresplayer que concluirá la trilogía iniciada con "La novia gitana" y "La red púrpura", inspirados en los libros de Carmen Mola. Diego del Pozo, Nerea Barros, Jordi Frades, Lucía Martín Abello y José Rodríguez, que pertenecen al equipo técnico y artístico de la serie, presentarán el primer episodio en San Sebastián.