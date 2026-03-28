Euskadi impulsa la investigación del cáncer ginecológico y de mama con 120 estudios clínicos

Los Institutos de Investigación Sanitaria de Euskadi desarrollan en la actualidad cerca de 120 proyectos y estudios clínicos centrados en el cáncer de mama, cérvix, ovario y endometrio. Gracias a estos avances, la supervivencia global del cáncer en mujeres en la comunidad autónoma ronda el 60 % a los cinco años, un dato superior a la media europea. Este porcentaje, en el caso del cáncer de mama, se eleva al 90 %.

La prevención y la investigación, claves

El director de Innovación y Evaluación Sanitarias del Departamento de Salud, Iñaki Gutiérrez Ibarluzea, ha valorado muy positivamente estas cifras. En sus palabras, "los avances en supervivencia no son fruto de la casualidad, sino del esfuerzo continuado en prevención, cribados e investigación".

Los avances en supervivencia no son fruto de la casualidad, sino del esfuerzo continuado en prevención, cribados e investigación" Iñaki Gutiérrez Ibarluzea, director de Innovación y Evaluación Sanitarias del Departamento de Salud del Gobierno Vasco

Gutiérrez Ibarluzea ha destacado la importancia de los programas de detección precoz. El programa de detección precoz del cáncer de mama cuenta con más de tres décadas de trayectoria y ha ampliado su cobertura a mujeres de 48 años este año, con previsión de extenderla hasta los 45 en 2027. Por su parte, el programa de detección precoz del cáncer de cérvix ya ha invitado a participar a 600.000 mujeres de entre 25 y 65 años.

Cáncer mujeres

Una iniciativa solidaria

Estas declaraciones se han producido durante la presentación de la próxima edición de la iniciativa solidaria Eitb Maratoia. Este año, el evento destinará toda su recaudación a la investigación en cáncer ginecológico y de mama, buscando reforzar las líneas de estudio actuales.

Para el Departamento de Salud y Osakidetza, esta colaboración entre ciencia, sistema sanitario y sociedad refleja el compromiso compartido por un mismo objetivo: que más personas superen el cáncer y lo hagan con una vida plena, saludable y con esperanza. Todos estos aspectos ocupan un lugar central en el Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030, alineado con el Pacto Vasco de Salud, que marca como meta que más personas superen el cáncer y lo hagan con mejor calidad de vida.