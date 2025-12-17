Euskadi encara un invierno más cálido de lo habitual tras un otoño de casi récord

Euskadi ha despedido un otoño muy cálido que se sitúa entre los 10 con temperaturas más altas desde 1961. El termómetro ha llegado a registrar valores como los 30 grados de Orozco el 18 de octubre o los 28 grados en Hondarribia el 12 de noviembre. Según la Aemet, el otoño ha sido además seco, a excepción de un noviembre muy húmedo, que se ha convertido en el mes con más precipitaciones de todo 2025.

El tiempo para Santo Tomás

De cara a las próximas semanas, la tendencia apunta en la misma dirección. Según la Aemet, el invierno será más cálido de lo normal, aunque con las precipitaciones habituales, "dentro de lo normal". Para el día de Santo Tomás, el delegado de la Aemet en Euskadi, José Luis Camacho, ha avanzado que "va a ser un un domingo movido en muchas partes de del territorio" a causa de los sistemas de precipitación.

Este tiempo inestable, en el que también habrá intervalos de sol el 21 de diciembre, se deberá a un gran sistema de depresión en el golfo de Vizcaya y una DANA en altura. Las temperaturas irán bajando y el final del día será frío, por lo que el lunes "empezará de alguna manera el invierno", según Camacho.

Una tregua para celebrar la Navidad

Con más cautela, la AEMET prevé que el 24 de diciembre deje de llover a mediodía, por lo que el esperado desfile de Olentzero se podría celebrar sin paraguas. La mejoría del tiempo se consolidaría durante la jornada de Navidad.

Con una fiabilidad de casi el 70 por 100, la agencia meteorológica pronostica que el día 25 de Navidad será seco y soleado, lo que ofrecerá una jornada festiva y apacible en todo el territorio.

La Aemet avanza, tras consultar varios modelos predictivos, que lo más probable es que el invierno resulte "normal" en precipitaciones y "cálido" en Euskadi, como consecuencia de "días de viento sur y temperaturas por encima" de la media, aunque en alternancia con "entradas frías, como es habitual" en esta época.

Enero estará condicionado en Euskadi por "un anticiclón de bloqueo en Escandinavia y Norte de Europa", aunque en algunos momentos "se podrá colar un frente frío", así que el mes discurrirá a turnos de "días muy lluviosos y días bastante secos", según la agencia meteorológica.

Según la Aemet es probable que febrero sea "muy seco" en Euskadi debido a un "bloqueo anticiclónico" en el centro de Europa, lo que suele ir asociado a "viento sur" y en consecuencia temperaturas superiores a la media y finalmente marzo se avecina con "una situación cálida generalizada".