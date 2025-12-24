José Luis Quintana presidirá la gestora del PSOE de Extremadura
Ferraz confía en el delegado del Gobierno, hombre cercano a Sánchez, para dirigir a los socialistas de manera provisional
Badajoz
La Secretaría de Organización del PSOE ha nombrado hoy la composición de la Comisión Gestora que coordinará la actividad del partido en Extremadura hasta la celebración del congreso regional extraordinario.
Ferraz le confía la presidencia de dicha Comisión Gestora a un hombre de confianza de Sánchez, el actual delegado del Gobierno y exalcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
La gestora contará con siete vocales: María José Pulido Pérez, Gonzalo Romero Barba, Carmen Yáñez Quirós, Pablo Iglesias Ordóñez, Ana María Fernández Rodríguez, José María Ramírez Morán e Irene Pozas García.
A partir de este momento, la Comisión Gestora se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional. Será también la encargada de negociar una posible investidura con la líder popular, María Guardiola.
