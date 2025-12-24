La elección del Niño Jesús en Moral de Calatrava: 'Ya traemos niño para el Belén'

La elección del Niño Jesús en el Belén Viviente de Moral de Calatrava es un momento de gran emoción para el municipio. Este año, el papel lo encarnará Miguel, un bebé nacido el pasado 28 de septiembre, cuya familia ha recibido la noticia con una enorme ilusión por formar parte de una de las tradiciones más arraigadas de la localidad.

Una elección llena de ilusión

María Isabel del Fresno, la madre de Miguel, ha contado cómo recibieron la noticia poco después del nacimiento. "Nos lo dijeron directamente en persona y nada, pues nos alegró muchísimo", ha explicado. La propuesta surgió a raíz de una broma familiar: "Una de las colaboradoras es familia del padre, y fue una forma de dar la noticia de que íbamos a tener un bebé, dijimos: 'bueno, ya traemos niño para el Belén Viviente.'"

Aunque la familia no había planeado que el nacimiento coincidiera con las fechas, al saber que nacería en septiembre, pensaron que "estaría bien que fuera el niño". María Isabel cree que esta tradición influye en otras familias del pueblo: "Cuando ya te quedas embarazada y sabes que está próximo al belén, pues te hace ilusión que tu hijo forme parte de una cosa tan bonita".

Es un orgullo, porque es algo que lleva mucho trabajo, y que la gente de otros pueblos vengan a visitarlo" María Isabel del Fresno Madre de Miguel

Belén viviente de Moral de Calatrava

Preparativos para el gran día

La familia ya está inmersa en los preparativos para el 27 de diciembre, fecha del evento. "Estamos preparando la túnica del niño, hemos llamado a una mujer que nos la confeccione", ha comentado la madre. La principal preocupación es el frío, pero ya tienen un plan: además de la ropa de abrigo, la túnica será "calentita" y reforzada, el puesto estará resguardado y habrá un calefactor cerca para el pequeño Miguel.

El Belén Viviente de Moral de Calatrava es una tradición que involucra a cientos de figurantes y atrae a miles de visitantes para ver sus más de 30 escenas. Para los moraleños, "es un orgullo, porque es algo que lleva mucho trabajo, y que la gente de otros pueblos vengan a visitarlo", afirma María Isabel. La madre del pequeño Miguel espera que, cuando crezca, "se sienta orgulloso de haber participado", ha concluido.

Esta historia forma parte de Historias de Navidad, un especial de COPE que reúne historias reales contadas desde distintos puntos de nuestro país. En el audio completo puedes escuchar relatos de pueblos y ciudades, de personas que mantienen vivas las tradiciones y de quienes acompañan, cuidan y están presentes cuando más se necesita, especialmente en Navidad. Una propuesta sonora pensada para escuchar en cualquier momento y para descubrir las distintas formas de vivir la Navidad en España.

