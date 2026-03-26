EtxeTIC revoluciona los cuidados en Bizkaia con tecnología para seguir viviendo en casa

Hoy visitamos el centro etxeTIC de Abanto-Zierbena (Bizigura) que no solo destaca por su tecnología, sino por su privilegiada ubicación en una de las zonas más tranquilas y oxigenadas de Gallarta. Situado en un entorno rodeado de zonas verdes, el centro ofrece un ambiente sereno que invita al bienestar. Esta ubicación está pensada para que la transición entre el hogar y el centro sea lo más amable posible: el paisaje natural ayuda a reducir el estrés, fomenta la relajación durante las actividades y permite que los usuarios disfruten de paseos en un entorno seguro y alejado del ruido urbano. Es, en definitiva, un espacio de cuidados que respira, donde la naturaleza se convierte en una herramienta más para la salud física y emocional de las personas mayores.

El programa etxeTIC, enmarcado dentro del plan de transición de cuidados de larga duración del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, se ha consolidado como uno de sus proyectos tractores. Este modelo busca que las personas dependientes puedan continuar viviendo en su hogar el mayor tiempo posible, ofreciendo un apoyo integral que evita que los cuidadores "se sientan solos o desbordados", como explica Ainhoa Resano, jefa de sección de acompañamiento en el hogar en el Departamento de Accion Social de la Diputacion Foral de Bizkaia

Actualmente, la red cuenta con 11 centros EtxeTIC distribuidos por el territorio, aunque todavía no se ha alcanzado la totalidad de las comarcas. Este despliegue ya atiende a 2.800 familias en Bizkaia. La clave del modelo es el uso de la tecnología, como una tablet que se entrega gratuitamente, para combinar actividades presenciales y telemáticas, permitiendo "llegar a un montón de hogares a la vez", según Resano.

Un aspecto fundamental de EtxeTIC es que se dirige tanto a la persona en situación de dependencia como a su cuidador, considerándolos a ambos "usuarios partícipes activos". Esto, según Resano, es una "oportunidad para hacer una red muy grande de apoyo a los cuidados", facilitando la participación en actividades sin necesidad de desplazarse.

Ainhoa Resano es jefa de la sección de acompañamiento en el hogar de la DFB

Un modelo para todas las edades

Frente a la creencia popular, el programa no es exclusivo para personas mayores. Ainara Solar, directora del centro de Abanto-Zierbena, aclara que, si bien en su centro atienden a 152 usuarios mayores de 65 años, también dan servicio a otros 105 menores de esa edad, incluyendo un 18% de menores de 18 años. El único requisito es tener reconocida la dependencia y estar empadronado en uno de los municipios de la zona, que en su caso son Abanto, Ortuella, Trápaga, Muzquiz y Ciérbana.

El proceso comienza con una valoración de las necesidades para crear un plan personalizado que se integra en la tablet del usuario. "Intentamos escucharles primero y complementar el trabajo que se hace desde los ayuntamientos", afirma Solar. El objetivo es "crear comunidad" y convertirse en un centro de referencia de cuidados, compartiendo información entre todos los agentes implicados para beneficiar al usuario.

Mucho más que talleres

La oferta de actividades es variada y responde a las demandas de los propios usuarios. En el centro de Abanto-Zierbena se realizan talleres de costura, ganchillo, pintura y cine, además de organizar excursiones mensuales. "Les encanta, eso es lo que a nuestros usuarios más les gusta", comenta Ainara Solar sobre las salidas, que les han llevado a destinos como Bilbao o a disfrutar de festividades como la de San Blas.

Les encanta, eso es lo que a nuestros usuarios más les gusta" Ainara Solar Ainara

El impacto del programa es notable. Ainhoa Resano relata casos de personas, tanto cuidadoras como dependientes, que han experimentado un cambio vital, pasando del aislamiento a crear un "vínculo muy importante" con otros usuarios. La colaboración entre agentes sociales ha llegado incluso a facilitar la inserción laboral de una persona cuidadora. "Entre todos los agentes sociales mejoramos la vida de las personas, y así nos lo transmiten", subraya Resano.

Entre todos los agentes sociales mejoramos la vida de las personas, y así nos lo transmiten" Ainhoa Resano

Cómo acceder al servicio gratuito

Para ser beneficiario de este servicio gratuito de la Diputación Foral de Bizkaia es necesario cobrar la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. El acceso se puede gestionar por dos vías: bien durante la valoración de la dependencia en el domicilio, donde se informa del centro correspondiente, o bien acudiendo directamente al centro EtxeTIC más cercano si ya se percibe la ayuda. Además, la página web de la Diputación dispone de una herramienta para localizar el centro asignado a cada domicilio.