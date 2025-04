El estudio que asegura que los vascos vienen de Corea del Sur: usa de prueba una conexión entre navarros y coreanos

Una de las cosas más fascinantes de la cultura vasca son sus orígenes. Sobre todo, los del euskera, una lengua totalmente desligada de las lenguas latinas más tradicionales, como el español o el francés (por citar algunas de las que tiene a su alrededor). De hecho, es un idioma más parecido al húngaro que al español, aunque parezca muy extraño.

Hay muchas teorías al respecto del origen de los vascos. Algunos hablan, por ejemplo, de que los vascos son georgianos que llegaron hasta la península ibérica y se instalaron en lo que ahora es el norte de España, debido a similitudes, también, con la lengua georgiana. Lo único que está claro al respecto... es que no está claro.

Pero todo esto podría pegar un giro de 180 grados... y bastante potente. Porque un estudio de Corea del Sur asegura, como lees, que los vascos vienen del país asiático, lo cual suena tan extraño como surrealista. Y lo justifican de maneras un tanto curiosas, basándose, sobre todo, en algunas pistas.

El estudio que asegura que los vascos vienen de Corea del Sur: "Está claro"

Y no ha sido un estudio sin más, sino que llegó a ser publicado, en su momento, en uno de los diarios con más tirada del país, llamado JoongAng Ilbo. En sus páginas, un profesor de sociología de la Universidad de Seúl escribe todas las semanas... y en este caso, se encuentra algo que ha dejado alucinando a sus lectores.

En concreto, este profesor habla de que los vascos vienen de los ávaros, un pueblo nómada que se movía entre Europa y Asia. Se cree que en un momento dado no les quedó más remedio que trasladarse hasta los Pirineos, y de ahí que se instalasen en los que ahora se conoce como Euskadi.

Pero ahí no acaba la cosa, sino que usa dos palabras importantes en la cultura vasca: euskera y Navarra, las cuales señala que vienen... del coreano. Euskera vendría del término coreano "kara", un lenguaje que se habló en la Confederación Gaya en su momento. Navarra, precisamente, vendría de los ávaros, añadiendo una 'n' a ávaro (návaro = navarro). Todo esto, claro, según este estudio.

Corea del Sur esconde el origen de bastantes lenguas en Asia



¿Es cierto el estudio de que los vascos vienen de Corea? "La conclusión..."

La pregunta que te estarás haciendo es si este estudio tiene algo de fundamento o no. Y la respuesta apunta a que no. De hecho, muchos críticos históricos de Corea del Sur han sido muy duros con el estudio, asegurando que se trata de "pseudohistoria". Es decir, términos con cierto significado que se traslada a otro por su semejanza, pero no con fundamento.

Básicamente, creen que el autor del estudio ha tirado de inventarse una narrativa usando varios conceptos y hechos históricos que no tienen nada que ver con la realidad. A algunos esta teoría les ha convencido, pero la realidad es que son pocos y, sobre todo, las evidencias son muy inconclusas. Será muy difícil descifrar el origen de los vascos, pero igual la gracia es que nunca lo sepamos del todo. Como su dioma. Tan fantástico como misterioso.