Este es el idioma de Europa que más se parece al euskera: muy lejos de España

Se trata de una de las lenguas más antiguas del continente europeo: el euskera es tan antiguo que el origen de la lengua vasca no está clara. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 2,5% de los españoles dominan la lengua del País Vasco, mientras que ese porcentaje se refleja en más 1.100.000 personas. Una cifra que ha ido creciendo con los años si nos centramos sólo en los que viven en la comunidad autónoma.









Concretamente, desde la década de los 90, el número de hablantes de euskera en la región ha subido desde el 20% al 30%. No obstante, que todas estas personas sepan comunicarse en el idioma vasco no lo hace más sencillo o con un origen más claro. Y es que se trata de la única lengua no romance de toda la península ibérica, la única que no procede del latín, si la comparamos con el gallego, el castellano, el catalán o, incluso, el portugués.

Más complejo es todavía su origen. La lengua vasca es una de las más antiguas de Europa, pero no puede concretarse su verdadero origen, lo que la hace especialmente enigmática. Una situación que da pie a peculiares coincidencias con otros idiomas, no precisamente cercanos a España. Uno de ellos está también dentro del continente europeo. El otro, en la otra punta del mundo.









El idioma de Europa que más se parece al euskera



Dentro de Europa hay una región con un lenguaje parecido al vasco y no está precisamente cerca de España: es el húngaro. Se trata de una lengua ugrofinesa, que tiene que ver en realidad con el finés, el estonio o algunos dialectos del ruso. Ejemplos poco cercanos al País Vasco pero, según la empresa de traducción Global Translators, y que recoge El Español, existen similitudes. Una de ellas es que el plural de las palabras se forma de la misma manera, usando la letra k.

También incluye el parecido en el uso de la 'n' al final de los nombres de sitios y localizaciones. Algunos de los ejemplos que ponen encima de la mesa son “Budapesten vagyok” (traducción de “estoy en Budapest del húngaro), mientras que en el idioma vasco se diría “Budapesten nago”. El último parecido es el de la fonética en la combinación de algunas consonantes. Por ejemplo, en el idioma de Hungría se emplea “cz”, “cs” o “c”, que en el euskera tienen su equivalente en el “tz”, “ts” y “tx”.









Los parecidos del vasco con el japonés



Pero no es el único idioma con el que no pensarías que comparte elementos. A pesar de los alfabetos, en un artículo del diario Noticias de Navarra apuntan que, aunque el euskera es una lengua de cuyo origen se desconoce mucho, sí que guarda cierto parecido con la nipona: “destacar algunos estudios sobre las semejanzas del euskera con el japonés en fonética, verbos o sintáxis”. Así, subrayaba algunos casos de similitudes entre ambos idiomas. Por ejemplo, la palabra 'txori' que en euskera significa 'pájaro', en japonés se dice 'tori', mientras que 'bakarrik', que se traduce como 'solo', en japonés es 'bacarri'.

Por su parte, el Euskaltzaindia, el equivalente vasco de la RAE, en el artículo 'Coincidencias de la lengua vasca con la japonesa' explica que el profesor León de Rosny, especialista en lenguas orientales, recogía otras similtudes entre la lengua de Euskadi y la de Japón. Además, de 'txori' o 'bakarri', otras son 'kore', que se traduce como el determinante 'ese/eso/esa' y que en la lengua vasca, al menos en el dialecto roncalés, es 'kori'. También del japonés 'are' se pasa al 'kare' en euskera (pronombre de tercera persona). Por último, ambos idiomas contienen verbos cuyo infinitivo termina en la letra 'i', como tukuri o kakusi, traducido como 'hacer' y 'ocultar'.