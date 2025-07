El consejo de Tomás Guasch a Joan Laporta tras el rechazo de Nico Williams: "Ya encontrarán un Christensen que se lesione"

Este viernes y por segunda vez, Nico Williams ha rechazado al Barcelona. En esta ocasión el delantero del Athletic ha firmado hasta 2035 con un aumento de cláusula que llega hasta los 87 millones de euros.

"Cuando hay que tomar decisiones, para mí, lo que pesa más, es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos, esta es mi casa. Aupa Athletic!", declaró Williams vestido con la camiseta rojiblanca y señalando el logotipo de la Liga de Campeones de la manga en el vídeo en el que el club anunció su renovación.

En esas imágenes, además, Nico, o una persona a la que se ve de espaldas que aparenta ser el futbolista vestida con una sudadera del Athletic, escribe con spray 'WIN (Williams Iñaki Nico) 2035' junto a la imagen del menor de los hermanos del mural de Barakaldo que ha sido atacado varias veces en las últimas semanas.

el dardo de tomás guasch

Durante el programa Deportes COPE, presentado por Luis Munilla, Tomás Guasch ha asegurado que "lo que más me sorprende es que el representante de los Williams se ha dado cuenta ahora de que el Barcelona no es fiable. ¿En qué mundo han vivido? Desde el mes de enero el CSD, Dani Olmo Pau Víctor... Yo creo que hay algo más que no nos cuentan, no se puede ser tan torpe".

"Cuando usted va al Barcelona, ¿no sabe que va a haber lío? Que a Joan García no le han querido poner la cláusula de liberación. A mi parece que el mundo del fútbol es un porro increíble para después acabar así. ¿Dónde está la sorpresa?", continuó diciendo.

A pesar de eso, según Tomás Guasch el perdón está asegurado: "Es un niño joven y lo que le rodea es este número, lo que le rodea son nefastos y al niño le dejan colgado. El Athletic no puede competir en dinero con los grandes. Es muy sorprendente todo lo que rodea este asunto porque se ha llegado a dar el día de la presentación".

Pero eso no es todo porque también le quiso enviar un mensaje a Joan Laporta, presidente del club azulgrana: "Que vayan a por Rashford, que es más barato y no tiene problemas y no se entera de lo que pasa en España...". Además, Munilla añadió que el favorito para Deco, director deportivo del Barça es Luis Diaz.

"Pues que vayan a por uno de los dos y sino ya habrá algún Christensen, pobrecillo, que se lesione levente y lo inscribirán", terminó diciendo el colaborador de Deportes COPE.

