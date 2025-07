La cronología del fracasado fichaje de Nico Williams por el Barça

Todo comenzó el pasado verano tras la Eurocopa de Alemania 2024. El pequeño de los Williams estaba teniendo un papel crucial en la Selección Española, con la que acabó ganando el torneo. En esos días, el presidente de la entidad catalana, Joan Laporta, dijo públicamente que tenían el dinero para fichar a Nico Williams. Finalmente, el internacional español decidió permanecer en el club bilbaíno una temporada más.

Lo hizo con el 10 a la espalda. Dorsal que había heredado de Iker Muniain, que salió el verano pasado rumbo a San Lorenzo de Almagro. Hace pocas fechas, el menor de los Williams se había ofrecido al Barça. El director deportivo Deco tuvo una reunión con su agente Félix Tainta y confirmó que había interés del club blaugrana en el futbolista y que este quería jugar en el Barcelona. Esta noticia no gustó a algunos aficionados del club vasco, que fueron hasta el mural donde estaba pintado Williams, junto a su hermano mayor Iñaki, y lo vandalizaron.

Borraron su cara dos veces y le llamaron "traidor" como un mensaje de presión para que el internacional español permaneciera en Bilbao. El club condenó lo ocurrido y empezó una guerra contra el Barcelona en la que llegó a reunirse con LaLiga pidiendo que se monitorizaran las cuentas azulgranas para ver si cumplían la normativa financiera.

En estos últimos días. Se dio por hecho su fichaje con el conjunto barcelonés. El futbolista tenía una cláusula de 58 millones, más el IPC. 62 millones de euros que los azulgranas iban a pagar porque el Athletic no estaba dispuesto a negociar.

Este viernes 4 de julio, el conjunto vasco lanzaba un comunicado y sorprendía al mundo. El propio Nico Williams aseguraba rotundamente: “Estoy donde quiero estar, el corazón me tira". La estrella bilbaína renueva hasta 2035 con una cláusula de 87 millones de euros. Así que, por lo tanto, el culebrón Nico Williams con el Barça llega a su fin. La afición de San Mamés podrá seguir disfrutando de la pólvora del extremo vasco diez temporadas más.