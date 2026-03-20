La solidaridad con Carmiña desborda Culleredo: "Participarán 50 músicos pero teníamos gente para un festival de fin de semana"

Cuenta atrás para la jornada solidaria que ha organizado la Asociación de Vecinos Castro e Laxe de Culleredo (A Coruña) con el fin de recaudar fondos para Carmiña, una vecina que perdió su casa en un incendio hace unas semanas. La tragedia se vio agravada por el fallecimiento de uno de sus hijos tres días después del siniestro, dejando a la familia en una situación desoladora.

Una respuesta desbordante

La respuesta de la comunidad ha superado todas las expectativas del colectivo vecinal que se puso manos a la obra pocos días después de la tragedia. Marcos Méndez, el presidente de la asociación, explica a COPE Galicia que se vieron desbordados por las muestras de apoyo.

Se nos ofreció muchísima gente y fue imposible meter a todo el mundo en el cartel" Marcos Méndez Presidente de la Asociación de Vecinos Castro e Laxe

De hecho, tuvieron que dejar fuera a muchos músicos por falta de espacio en el programa, que ya cuenta con la participación de más de 50 artistas locales.

Música, teatro y una 'andaina'

La jornada, bautizada como ‘Todos con Carmiña’, arrancará este sábado 21 de marzo a las 10:30 de la mañana. El programa incluye una andaina solidaria para conocer el entorno, un mercado organizado por Cáritas, una obra de teatro y actuaciones musicales que van desde gaiteiros, una coral o varios grupos de rock . Méndez subraya que no se trata de una fiesta, sino de un evento para ayudar a quienes lo están pasando mal, de ahí que se haya puesto límite horario a la cita: "se trata de hacer un evento durante el día y acabar a las diez de la noche para que no se prolongue y que sea algo que podamos disfrutar pero a la vez pensando en Carmiña", subraya Méndez.

El objetivo principal es reconstruir la vivienda de Carmiña. La mujer, un hijo y una nieta residen temporalmente en casa de un familiar mientras esperan una resolución técnica para saber si es posible restaurar la estructura del inmueble afectado por las llamas. "Lo están pasando mal", resume Méndez.

Cómo colaborar

Para quienes no puedan asistir presencialmente, la asociación ha habilitado una Fila 0 a través de un número de cuenta disponible en los carteles del evento y en las redes sociales de la Asociación Vecinal Deportiva y Cultural Recreativa de Castro Laxe. Marcos Méndez insiste en que toda la comunidad se ha volcado, incluidas las personas mayores que "ya avisaron que al evento no van a ir" pero que participan con donaciones en las huchas repartidas por el pueblo.