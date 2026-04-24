Detectado un caso de tuberculosis en Bilbao en un niño escolarizado 

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha confirmado este viernes la detección de un caso de tuberculosis en un menor escolarizado en un centro educativo de Bilbao. Las autoridades sanitarias han activado el protocolo de vigilancia y control previsto para este tipo de situaciones.

Según ha informado la Dirección de Salud Pública y Adicciones, el caso ha sido evaluado y gestionado conforme a los procedimientos establecidos. Como medida preventiva, se llevará a cabo un estudio de los contactos escolares del menor con el objetivo de descartar posibles contagios y, en caso necesario, aplicar el tratamiento preventivo.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que actualmente cuenta con tratamiento eficaz y curativo. Su transmisión se produce por vía aérea, generalmente a través de la tos o el habla, y suele requerir una exposición prolongada y estrecha para que se produzca el contagio.

En el marco de este protocolo, Osakidetza contactará directamente con las familias del alumnado que haya podido estar expuesto. Desde el Departamento de Salud subrayan que estas actuaciones forman parte de los mecanismos habituales de vigilancia epidemiológica y tienen como finalidad garantizar la detección precoz de posibles casos y la protección de la salud pública.