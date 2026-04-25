Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Castellón de esta noche

El Málaga sigue en la zona alta, en play off, mirando de tu a tu a los grandes de la zona con el premio gordo. Los de Funes jugarán de nuevo en casa, y lo con bajas. Hoy no estarán dos de los mejores jugadores del Málaga CF, el faro, el talento y la calidad, además de la visión de juego. David Larrubia y Dani Lorenzo no jugarán, además Ramón y Rafa están sancionados, pero Funes tirará de lo que tiene, que no es poco y además seguirá con ese ADN de ir hacia arriba en busca del premio, el cual, por ejemplo le fue esquivo en Almería.

COPE Málaga Funes, entrenador del Málaga, en una sesión en La Rosaleda.

Ante estas adversidades, tiene muchas opciones de ser titular el mediocentro Aaron Ochoa, que podría formar junto a Carlos Dotor e Izan Merino en esa parcela del campo. También Funes tiene la opción de alinear a dos delanteros, Adrián Niño y Carlos Ruiz “Chupete”, como ha ocurrido en diferentes encuentros ligueros. Pablo Arriaza, mediocampista del filial, estará en la convocatoria

gran recibimiento

Son tres partidos en Martiricos los que quedan, al menos de forma segura, y este tiene un ambiente muy especial. Funes en la previa fue claro en este aspecto: "El tema del recibimiento es algo único muchos e inolvidable para todos. Siempre se guarda en la retina. No es fácil en las fechas en las que estamos estar donde estamos. Nos lleva a situaciones especiales. Ojalá no sea el último. Siempre gusta vivirlos. Siempre se ha demostrado que siempre ha sumado, nos ha llevado en volandas la afición. Ocurrió con las motos. Esas cosas nos han dado mucha energía y la energía la vamos a necesitar contra Castellón", apuntó el de Loja.

el castellón de la mano del málaga

El técnico Pablo Hernández tiene dos ausencias importantes para esta jornada y ambos por sanción. Ni Alberto Jiménez ni Beñat Gerenabarrena están a su disposición ya que deben cumplir ciclo de tarjetas amarillas, por lo que Agustín Sienra regresaría al eje de la defensa y Ronaldo Pompeu podría acompañar a Diego Barri en el centro del campo, aunque también podría partir como titular Marc Doué.

La Liga El Castellón suma un punto más que el Málaga

En el Castellón regresa Jérémy Mellot al lateral derecho tras cumplir un partido de sanción y una de las dudas está en la banda izquierda donde Pablo Hernández podría dar entrada a Brian Cipenga, lo que dejaría a Adam Jakobsen en el banquillo.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la Liga Hypermotion entre Málaga y Castellón, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este sábado 25 de abril a las 21:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – CASTELLÓN

El partido Málaga CF – CD Castellón lo podrás seguir desde las 20:30 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Andrés Atienza y los comentarios técnicos de Hugo Díez Boscovich, en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga, ya que desde las 18:00 horas te contaremos el Unicaja-Hiopos Lleida y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por DAZN y Orange. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la plataforma Golstadium.