Desalojada la planta de Aernnova en Berantevilla por un incendio
No hay constancia de que se hayan producido heridos ni de que ninguna persona haya tenido que ser atendida
Bilbao - Publicado el - Actualizado
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La planta de Aernnova en Berantevilla (Álava) ha sido desalojada por un incendio que se ha producido en la tarde de este martes, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
El fuego ha comenzado pocos minutos antes de las 17:00 horas y una hora después, hacia las 18:00 horas, ya estaba extinguido, si bien las dotaciones de bomberos todavía permanecen en el lugar realizando labores de ventilación de la fábrica.
El incendio ha obligado a desalojar las instalaciones de Aernnova, sin que por el momento haya constancia de que se hayan producido heridos, ni de que ninguna persona haya tenido que ser atendida.
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