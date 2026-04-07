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Desalojada la planta de Aernnova en Berantevilla por un incendio

No hay constancia de que se hayan producido heridos ni de que ninguna persona haya tenido que ser atendida

Incendio en una empresa de barnices del polígono industrial El Puntillo, en Oyón
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Desalojada la planta de Aernnova en Berantevilla por un incendio

Carlos Molina

Bilbao - Publicado el - Actualizado

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La planta de Aernnova en Berantevilla (Álava) ha sido desalojada por un incendio que se ha producido en la tarde de este martes, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El fuego ha comenzado pocos minutos antes de las 17:00 horas y una hora después, hacia las 18:00 horas, ya estaba extinguido, si bien las dotaciones de bomberos todavía permanecen en el lugar realizando labores de ventilación de la fábrica.

El incendio ha obligado a desalojar las instalaciones de Aernnova, sin que por el momento haya constancia de que se hayan producido heridos, ni de que ninguna persona haya tenido que ser atendida.

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