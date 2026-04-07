Investigan la muerte violenta de un hombre en plena calle en Tirgo: Decretado el secreto de sumario

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre ocurrida durante la tarde de este martes en la calle Real de Tirgo (La Rioja). Según ha confirmado el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, el suceso se ha producido sobre las 17:30 horas en plena vía pública.

Labores de reanimación sin éxito

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado unidades de Seguridad Ciudadana, que han intentado reanimar a la víctima "sin conseguirlo", según ha destacado el portavoz. En estos momentos, los agentes siguen trabajando en el lugar para esclarecer lo ocurrido.

Se ha abierto una investigación para determinar las causas del suceso, que incluye la toma de declaraciones a diferentes testigos y el visionado de cámaras de seguridad.

Los agentes desplazados hasta el lugar han acordonado la zona y han tomado declaración a varios testigos, procedimiento habitual en este tipo de casos. Su objetivo ahora es reconstruir la secuencia de los hechos para esclarecer lo ocurrido.

Europa Press Guardia Civil

Fuentes del Instituto Armado han indicado que el hombre fallecido residía en Tirgo y que, por el momento, "no consta ninguna detención relacionada con estos hechos".

La autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario, por lo que la Guardia Civil no podrá ofrecer más información sobre el caso.