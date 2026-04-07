La poetisa de Azuaga, Carmen Carrizosa, se desnuda en su nuevo poemario: 'Personal y transferible'

La poetisa natural de Azuaga, Carmen Carrizosa Aldana, más conocida como 'Carri', presenta su nuevo poemario, 'Personal y transferible'. Se trata de una obra que, como su propio nombre indica, nace de lo más profundo de sus vivencias para ser entregada al lector. En una conversación con José Luis Lorido de 'COPE Badajoz', la autora ha desgranado las claves de un libro que define como intimísimo y visceral, donde las palabras se despojan de todo artificio.

Portada del libro

El título de la obra surgió de forma natural durante el proceso de escritura. Según ha explicado la propia Carrizosa, no había otra manera de nombrar la compilación de sentimientos, historias y esencias que estaba creando. "Es que no puede tener otro título, esto es muy personal y transferible, porque lo quiero transferir hacia los demás", ha afirmado la autora, quien sintió que el nombre estaba claro desde el principio sin necesidad de forzarlo.

Es que no puede tener otro título, esto es muy personal y transferible, porque lo quiero transferir hacia los demás"

El abrazo entre la poesía y la educación

Licenciada en Pedagogía y orientadora educativa, Carri ha reconocido la profunda conexión que existe entre su profesión y su faceta poética. Para ella, la poesía es una herramienta para aportar un granito de arena ante la actual "crisis de valores", promoviendo a través de sus versos el fomento de la inclusión, el respeto y el autocuidado. "Hay que enseñar también de corazón a corazón, no solo de mente a mente", ha señalado, explicando cómo sus experiencias en el ámbito educativo nutren su escritura.

Lejos de percibir una crisis en el género, Carrizosa defiende que la poesía está más viva que nunca y se manifiesta de múltiples formas en lo cotidiano. "Muchos sois poetas y no lo sabéis", ha comentado durante la entrevista, sugiriendo que la poesía puede encontrarse en una simple imagen, en una canción o en una mirada. La autora cree que el problema no es la ausencia de poesía, sino la falta de consciencia en un mundo que se mueve a un ritmo vertiginoso.

Muchos sois poetas y no lo sabéis"

Las cuatro secciones del alma

El poemario está compuesto por 75 poemas que se dividen en cuatro grandes bloques temáticos. El primero, 'Latidos', desgrana "pellizquitos del corazón" tanto propios como de historias ajenas con las que ha empatizado. Le sigue 'Sonrisas y páginas', una sección que vuelca momentos placenteros, inquietudes y sosiegos, donde se incluye el poema que recitó en directo, 'Receta de bienestar', dedicado a su tierra.

La tercera parte es 'Alquimia', que Carri describe como un espacio para versos más reflexivos, con una dosis de magia y catarsis orientada al "perfeccionamiento del alma". El libro se cierra con 'Saudade', un capítulo que rinde homenaje a la palabra gallego-portuguesa que define la mezcla de nostalgia con la satisfacción de haber vivido algo. No se trata de una pena, sino del recuerdo agradecido de lo que ya no está pero se tuvo la suerte de experimentar.

Con raíces en Extremadura y Andalucía

La doble geografía de la autora, que vive a caballo entre Córdoba y Extremadura, es una fuente de enriquecimiento constante para su obra. Carri considera que ambas tierras son "primas hermanas" y se nutre de las historias y gentes de ambos lugares, destacando pasiones conjuntas como el flamenco, la gastronomía o la naturaleza. Este nomadismo, que conoce desde pequeña, le permite conjugar lo mejor de Andalucía y Extremadura en su vida y en sus versos.

'Personal y transferible' ya está disponible para todos los lectores que quieran acercarse al universo de Carri. El libro puede adquirirse a través de Amazon en formato de tapa blanda, así como en la librería papelería Arza de Azuaga (Badajoz) y en la librería Luque de Córdoba.