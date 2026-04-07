El nuevo centro de salud de Salobreña, una realidad en junio con tecnología punta y más personal

El nuevo Centro de Salud de Salobreña está a punto de ser una realidad. Tras finalizar las obras, las instalaciones se encuentran en la fase final de equipamiento y su apertura está prevista para el próximo mes de junio, antes del verano. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, durante una visita técnica en la que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Javier Ortega, para supervisar los últimos detalles del edificio.

00:00 Volumen Cerrar Antonio Sanz, Consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía

Más y mejores servicios

Una de las grandes novedades es la creación de un área de Radiodiagnóstico, que evitará que los vecinos tengan que desplazarse al hospital de Motril. Además, el centro incorpora una sala de fisioterapia, un área materno-infantil con sala de lactancia y una zona de pediatría diferenciada. El consejero ha destacado que el equipamiento es completamente nuevo: "Aquí se incorpora la última tecnología en todo el equipamiento".

Este segundo equipo de urgencia estaba antes solo en verano, y ahora va a estar todo el año" Antonio Sanz Antonio Sanz, Consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía

El salto cualitativo se notará también en los recursos humanos. El centro pasará de siete a ocho cupos y, como principal mejora, el segundo equipo de urgencias, que hasta ahora solo reforzaba el servicio en verano, estará operativo durante todo el año. "Este segundo equipo de urgencia estaba antes solo en verano, y ahora va a estar todo el año", ha confirmado Sanz. A esto se suma una mejora muy demandada por los usuarios: un aparcamiento amplio que facilitará el acceso, especialmente en situaciones de emergencia.

Una demanda histórica

El alcalde, Javier Ortega, ha recordado que el municipio llevaba "muchísimos años" luchando por un centro de salud en una ubicación más idónea, ya que el solar actual es el "epicentro del crecimiento" de Salobreña. Ortega se ha mostrado satisfecho por el compromiso de la Junta, subrayando su preocupación histórica por la dotación de personal: "El hormigón no cura, el edificio puede quedar muy bonito, pero si no tenemos ese número suficiente de facultativos, tenemos problemas".

Aquí se incorpora la última tecnología en todo el equipamiento" Antonio Sanz

Ambos dirigentes han destacado la "coordinación prácticamente perfecta" entre administraciones, que ha permitido hacer realidad el proyecto. El Ayuntamiento de Salobreña cedió los terrenos, la Junta de Andalucía ha ejecutado la obra y el Gobierno de la nación ha participado a través de la financiación con fondos europeos.

00:00 Volumen Cerrar Javier Ortega, alcalde de Salobreña

Cifras de un centro moderno

La envergadura del proyecto se refleja en su inversión, 8,8 millones de euros, muy por encima de la media para este tipo de infraestructuras. El edificio, de 2.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, dará servicio a una población de 17.583 habitantes de Salobreña, Molvízar, Ítrabo y Los Guázares, una cifra que llega a triplicarse en los meses de verano.

Solo en 2023, el actual centro de salud atendió más de 44.000 consultas de medicina de familia y 23.000 urgencias, cifras que evidencian la necesidad de esta nueva infraestructura para dar una respuesta adecuada a la demanda asistencial de la Costa Tropical.