´Yo debería estar muerto´, el libro de Alejo Stivel que sigue muy vivo y de gira

“Si alguien me hubiera dicho de adolescente que 50 años después se seguirían cantando mis canciones, no me lo hubiera creído. Pero aquí estamos”, asegura Alejo Stivel, voz mítica del grupo Tequila, en su paso por los micrófonos de COPE Euskadi.

El mítico cofundador de Tequila, grupo clave del rock en español, acaba de publicar sus memorias con ese título provocador: ´Yo debería estar muerto´. En ellas repasa su vida intensa, sus excesos, su huida de Argentina y sus años como productor de grandes discos, como ´19 días y 500 noches de Sabina´. Este viernes, 14 de junio, Stivel actúa por primera vez en el Kafe Antzoki de Bilbao con su tour “Muy vivo”.

Su libro de memorias

Stivel acaba de presentar su libro de memorias, titulado "Yo debería estar muerto", donde repasa su agitada vida personal y profesional. Una vida de rock y de supervivencia. Pero lejos de quedarse en el pasado, el músico sigue en activo.

En el libro, dividido en tres partes, Stivel relata su salida de Argentina, los años de gloria con Tequila y su posterior etapa como productor de discos icónicos, como el que señalábamos de Sabina o los álbumes de M-Clan.

Portada del libro de Stivel

Un fenómeno que sigue vivo

Canciones como ´Salta´ o ´Dime que me quieres´ siguen sonando en fiestas, radios y conciertos intergeneracionales. “No sé qué tienen esas canciones… Magia. No hay otra explicación”, dice Alejo con humildad.

El público vasco, además, es uno de los que más respeta. “Bilbao tiene una tradición rockera tremenda y un público muy entendido. Me da nervios, pero del bueno”, confesaba con humor.

Concierto en Bilbao

El concierto será este viernes 14 en el Antzoki de Bilbao. Será la primera vez que Alejo actúe en esta sala mítica, algo que le hace especial ilusión: “Todos mis compañeros han pasado por aquí… y yo aún no. Así que ya tocaba”. Y a nosotros nos toca disfrutar de él con su libro y con su música.