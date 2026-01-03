La Xunta licita por 4,7 millones de euros las reformas de tres centros educativos en Ferrol y Narón

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP ha iniciado los trámites para la contratación de tres grandes obras de rehabilitación en la comarca de Ferrolterra. Con una inversión conjunta de 4,7 millones de euros, estas intervenciones forman parte del Plan de nueva arquitectura pedagógica y buscan mejorar el confort térmico y reducir el consumo energético de los centros.

CIFP Leixa (Ferrol): Modernización de su envolvente

Con el presupuesto más elevado, 1,8 millones de euros, el CIFP Leixa renovará por completo los tres edificios que lo componen.

Se instalarán más de 3.100 m² de nueva cubierta y se aplicará el sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) en las fachadas.

Se cambiarán 192 ventanas y 1.032 luminarias LED, lo que permitirá un ahorro energético superior al 40%.

La obra incluye la instalación de tres ascensores (uno por edificio) y la conversión del actual gimnasio en un nuevo salón de actos.

IES Sofía Casanova (Ferrol): Ahorro energético del 60%

La inversión en este instituto superará los 1,3 millones de euros. El proyecto destaca por su ambición en sostenibilidad, previendo reducir las emisiones de CO₂ en casi un 65%.

Se sustituirán 150 ventanas y puertas por otras de alta eficiencia con rotura de puente térmico y vidrios acústicos.

Se instalarán techos modulares acústicos en aulas y laboratorios para mejorar el confort interior.

Se reformará el sistema de calefacción y se renovará la cubierta del patio exterior.

CEIP A Gándara (Narón): Accesibilidad y estética

En el caso de Narón, el colegio A Gándara recibirá una inversión de más de 1,4 millones de euros.

Además del aislamiento de fachadas y cubiertas, el centro lucirá una estética más moderna.

Se mejorará la accesibilidad con la construcción de una rampa en la fachada posterior.

Se instalará un nuevo lucernario de policarbonato para mejorar la iluminación natural.